WM-Auftakt ist gelungen! Aber wie gehts weiter?

Der Traumstart ist gelungen! Österreich feiert einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen Jordanien und legt damit den Grundstein für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft. Am Montag wartet dann das zweite Spiel gegen Argentinien und Lionel Messi. In „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ wird der weitere WM-Fahrplan besprochen.