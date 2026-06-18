Mehr Bewegung, weniger Beschwerden: So geht‘s!

Wer seinen Körper fordert, wird oft belohnt. Viele Mitturner erzählen von mehr Leichtigkeit im Alltag und davon, wie gut ihnen die täglichen 20 Minuten tun – manche sind nach jahrelangen Schmerzen durch das regelmäßige Training bescherdefrei geworden. Der beste Grund, mit „Philipp bewegt“ anzufangen oder konsequent weiterzumachen!