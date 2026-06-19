„Bin Fan der Trinkpausen – erfüllen ihren Zweck“

Drei Punkte – alles andere ist nebensächlich! Klar kann unser Team besser spielen, war gegen Jordanien nicht alles perfekt. Aber wir haben gewonnen, ohne unser bestes Spiel abzuliefern – das gibt Hoffnung, zeigt, wie hoch die Qualität im Kader ist. Im ersten Match spielen viele Faktoren eine Rolle, kommt die Nervosität dazu, die Eindrücke der WM-Bühne, die Zuschauer-Massen. Und die eigene Erwartungshaltung.