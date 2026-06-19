„Bin Fan der Trinkpausen – erfüllen ihren Zweck“

Das Ergebnis zählt, nicht das Wie. Österreich legte bei der WM mit einem Sieg gegen Jordanien los. Der war auch eine Frage der Mentalität. Nun wartet am Montag aber Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi – gegen die Gauchos kann es Österreich ohne Druck angehen. In den Trinkpausen sieht „Krone“-Kolumnist Herbert Prohaska einiges Positives.
Drei Punkte – alles andere ist nebensächlich! Klar kann unser Team besser spielen, war gegen Jordanien nicht alles perfekt. Aber wir haben gewonnen, ohne unser bestes Spiel abzuliefern – das gibt Hoffnung, zeigt, wie hoch die Qualität im Kader ist. Im ersten Match spielen viele Faktoren eine Rolle, kommt die Nervosität dazu, die Eindrücke der WM-Bühne, die Zuschauer-Massen. Und die eigene Erwartungshaltung.
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