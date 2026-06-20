Bis zu 35 Grad: Wiener flüchteten in Freibäder

Anna (40) und Erika S. (68) hingegen werden den Heimweg relativ früh antreten. „Um 14 Uhr bin ich wieder weg“, sagt Erika S., ihre Tochter nickt zustimmend. Seit acht Uhr früh lassen es sich die Kabinenmieter gut gehen – mit Sekt und kleinen Snacks. „Das Sportbecken schätze ich am meisten hier“, so Anna S. Deshalb ist das Kongressbad für sie an den Wochenenden im Sommer ein Fixpunkt, meint sie.