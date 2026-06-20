Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ansturm auf Abkühlung

Bis zu 35 Grad: Wiener flüchteten in Freibäder

Wien
20.06.2026 16:00
Im Krapfenwaldlbad tummelten sich die Badegäste
Im Krapfenwaldlbad tummelten sich die Badegäste(Bild: Lisa Schinagl)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Bei innerstädtischen 35 Grad flüchten sich die Wiener am Wochenende ins kühle Nass. Schon am Vormittag klingelten die Bäderkassen ordentlich, zeigte ein „Krone“-Lokalaugenschein.

0 Kommentare

Gorgias heizt uns ganz schön ein. Denn der Dichter und Philosoph aus dem antiken Griechenland ist zugleich Namensvetter des aktuellen Hochdruckgebiets, das die heißen Luftmassen zu uns lenkt. Übersetzt bedeutet Gorgias aber auch „der Schreckliche“.

Für manche wohl eine passende Beschreibung des aktuellen Hitzeeinbruchs mit Temperaturen weit über 30 Grad. Schutz vor dem „Schrecklichen“ suchten die Wiener am Samstag vor allem in den Freibädern.

„Es ist auch im Schatten schon zu heiß“, sagen Josef (20) und Fabian B. (21), die gerade auf der schon leicht bräunlichen Liegewiese im Ottakringer Kongressbad ihr Lager für den Tag aufschlagen. Ausgestattet mit Kühltaschen, wollen sie bis zum Abend bleiben.

Auf der Liegewiese im Kongressbad war schon am Vormittag viel los.
Auf der Liegewiese im Kongressbad war schon am Vormittag viel los.(Bild: Gerhard Bartel)

Anna (40) und Erika S. (68) hingegen werden den Heimweg relativ früh antreten. „Um 14 Uhr bin ich wieder weg“, sagt Erika S., ihre Tochter nickt zustimmend. Seit acht Uhr früh lassen es sich die Kabinenmieter gut gehen – mit Sekt und kleinen Snacks. „Das Sportbecken schätze ich am meisten hier“, so Anna S. Deshalb ist das Kongressbad für sie an den Wochenenden im Sommer ein Fixpunkt, meint sie. 

„Wir haben hier eine Kabine gemietet. Das Kongressbad ist unser Favorit, vor allem wegen des Sportbeckens. Wir kommen aber meistens nur vormittags, weil da weniger los ist.“

Anna und Erika S. (40 und 68)

Stammgäste im Kongressbad 

Bild: Gerhard Bartel

Nicht mehr nur Nobel-Bad
Ortswechsel in das Krapfenwaldlbad in Grinzing. Über den Dächern Wiens liegend, hat es sich über die Jahre den Ruf des Nobel-Bads erarbeitet. Doch es ist nicht mehr nur die Schickeria, die hier ihre Wochenenden verbringt. „Es ist schon viel durchgemischter“, sagt Kellnerin Xenia der „Krone“.

Lesen Sie auch:
Das Wellenbecken im Stadionbad wird auch von einem privaten Security überwacht
Strenge Regeln
So sollen Wiens Bäder im Sommer sicherer werden
08.06.2026

Es kämen auch immer mehr Touristen. So etwa Camilla K. (28) und Lucrizia L. (28) aus Italien. Am Krapfenwaldlbad gefällt ihnen vor allem die Aussicht, aber auch die vielen Schattenplätze. „Die Hitze merkt man hier gar nicht so“, freuen sie sich.

„Wir kommen aus Italien. Hier merkt man die Hitze gar nicht so. Es ist toll, dass es so viele Schattenplätze gibt.“

Camilla K. und Lucrizia L. (beide 28)

Besucher des Krapfenwaldlbades

Bild: Gerhard Bartel

Kompromiss bei Preisen
Wirft man einen Blick auf die Speise- und Getränkekarten, unterscheiden sich die Preise hier nicht groß von jenen in anderen Bädern. Eine Schnitzelsemmel bekommen Gäste für 6,10 Euro und Frankfurter mit Brot für 6,50 Euro. Zum Vergleich: im Kongressbad ist die Schnitzelsemmel ebenso für 6,10 Euro zu haben. Frankfurter kosten hier aber doch nur 5,90 Euro.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
20.06.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
21° / 34°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
20° / 33°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 14. Penzing
21° / 33°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
20° / 33°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
19° / 34°
Symbol heiter

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
169.829 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
91.121 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
84.759 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1712 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1012 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Israel will trotz Angriffen „sofortige Waffenruhe“
799 mal kommentiert
Die israelische Armee griff am Freitag Ziele im Libanon an.
Mehr Wien
Ansturm auf Abkühlung
Bis zu 35 Grad: Wiener flüchteten in Freibäder
Polizei warnt erneut
Bank-Mitarbeiter verhindert Betrug an 90-Jähriger
Hitzige Schiri-Debatte
„Der Umgang ist teilweise unter der Gürtellinie!“
Krone Plus Logo
Garantie nach Fehler
„Heuer wird die Strecke sicher 800m lang sein“
16-Jähriger gefasst
Raub bei Wiener Bahnhof – Opfer am Hals gepackt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf