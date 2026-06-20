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Wie vor 110 Jahren

Neusiedler Palmen für den Schlosspark in Kittsee

Burgenland
20.06.2026 09:00
Die Postkarte stammt aus dem Jahr 1910. Deutlich erkennbar sind die Palmen vor dem Schloss.
Die Postkarte stammt aus dem Jahr 1910. Deutlich erkennbar sind die Palmen vor dem Schloss.(Bild: Archiv Gemeinde Kittsee)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Es existiert eine Postkarte aus dem Jahre 1910, die das Schloss Kittsee mit Palmen im Vordergrund zeigt. In Hinblick auf dieses Bild hat man wieder solch tropische Pflanzen aufgestellt. 

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Die Palmen standen ursprünglich in Neusiedl am See vor dem Rathaus. Sie gehören ZauberGärtner Wolf Stockinger, der die Pflanzen jetzt mit Einverständnis der Stadtgemeinde Neusiedl als Leihgabe auf Lebenszeit nach Kittsee überführen ließ. Genauer gesagt in den Schlosspark, direkt vor das Schloss, das eben laut altem Bild schon früher Palmen sein eigen nannte.

Wolf Stockinger und Gärtner Rüdiger Assing mit den Palmen.
Wolf Stockinger und Gärtner Rüdiger Assing mit den Palmen.(Bild: Barbara Maurovits - Gemeindeamt Kittsee)

„Es freut mich sehr, dass der Bürgermeister mit meinen Palmen den historischen Zustand des Parks wieder ein Stück mehr herstellt“, so ZauberGärtner Wolf Stockinger. Das Bild stammt aus dem Jahr 1910. Zu dieser Zeit wohnte Fürst Ladislaus Batthyány-Strattmann mit seiner Familie im Schloss. Batthyány ging als „Arzt der Armen“ in die Geschicht ein. Er gründete außerdem das Krankenhaus Kittsee, in dem er Patienten unentgeltlich behandelte. 1965 ging das Schloss in den Besitzt der Gemeinde über. Die Löwen, die auf dem Bild zu sehen sind, gibt es übrigens auch noch. Sie sind nur ein Stückchen weiter in den Schlosspark hinein gewandert. Heute ist das Schloss Kittsee eine wichtige Kulturstätte, außerdem sind sowohl das Gemeindeamt als auch eine Gaststätte darin untergebracht.

Die Tropenpflanzen sind auf jeden Fall ein Hingucker. „Wir revitalisieren so quasi das historische Schloss-Palmarium“, freut sich Bürgermeister Hannes Hornek und Wolf Stockinger ist glücklich, dass seine Pflanzen in gute Hände kommen und entsprechend gewürdigt werden. Gepflegt werden sie von Schlossgärtner Rüdiger Assing. Wer Schloss und Park besichtigen möchte, kann das jederzeit tun. „Ein Spaziergang im Park ist auch bei heißen Temperaturen empfehlenswert. Vor allem, wenn man dann Station im Cafe machen kann“, lädt der Bürgermeister alle Interessierten ein. Von 10. bis 25. Juli wird die Oper „Hänsel und Gretel“ im Schlosspark gegeben. Infos unter kultur-kittsee.at

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