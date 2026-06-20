Neusiedler Palmen für den Schlosspark in Kittsee

„Es freut mich sehr, dass der Bürgermeister mit meinen Palmen den historischen Zustand des Parks wieder ein Stück mehr herstellt“, so ZauberGärtner Wolf Stockinger. Das Bild stammt aus dem Jahr 1910. Zu dieser Zeit wohnte Fürst Ladislaus Batthyány-Strattmann mit seiner Familie im Schloss. Batthyány ging als „Arzt der Armen“ in die Geschicht ein. Er gründete außerdem das Krankenhaus Kittsee, in dem er Patienten unentgeltlich behandelte. 1965 ging das Schloss in den Besitzt der Gemeinde über. Die Löwen, die auf dem Bild zu sehen sind, gibt es übrigens auch noch. Sie sind nur ein Stückchen weiter in den Schlosspark hinein gewandert. Heute ist das Schloss Kittsee eine wichtige Kulturstätte, außerdem sind sowohl das Gemeindeamt als auch eine Gaststätte darin untergebracht.