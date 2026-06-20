„Pecco“ Bagnaia gewann MotoGP-Sprint in Brünn

Francesco „Pecco“ Bagnaia hat den MotoGP-Sprint in Brünn gewonnen. Der italienische Ducati-Pilot setzte sich am Samstag im kurzen Rennen in Tschechien knapp vor dem japanischen Pole-Setter Ai Ogura (Aprilia) und dem spanischen Ducati-Star Marc Marquez durch.
WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi (Aprilia) stürzte genauso wie KTM-Hoffnungsträger Pedro Acosta. Im WM-Kampf rückte das Feld damit vor dem Grand Prix am Sonntag (14 Uhr/live ServusTV, Sky) wieder etwas mehr zusammen.
Bezzecchi führt nun 15 Punkte vor seinem Aprilia-Kollegen Jorge Martin, der Fünfter wurde. Bagnaia hat als WM-Siebenter einen Rückstand von 69 Zählern. Im Qualifying hatte Ogura mit seiner ersten Poleposition in der MotoGP inklusive Rundenrekord überzeugt.
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