Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Nach Traumstart

„Wollen den Pokal“: USA träumen schon vom WM-Titel

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 15:19
Gastgeber USA hat schon früh im Turnier eine große Welle der Begeisterung ausgelöst und mit dem ...
Gastgeber USA hat schon früh im Turnier eine große Welle der Begeisterung ausgelöst und mit dem besten WM-Auftakt seit 1930 die Qualifikation für die nächste Runde perfekt gemacht.(Bild: Krone-Collage/AP/Ted S. Warren, AP/Manu Fernandez)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei Spiele, sechs Punkte, Torverhältnis 6:1: Nach dem vorzeitigen Einzug ins Sechzehntelfinale der Fußball-WM sind die Ambitionen bei Gastgeber USA gewachsen. „Wir wollen am Ende den Pokal in die Höhe stemmen“, sagte Verteidiger Chris Richards selbstbewusst. 

0 Kommentare

Die Mannschaft müsse in jedem Spiel „weiter daran glauben, dass wir gewinnen können“, betonte US-Teamchef Mauricio Pochettino nach dem souveränen 2:0 gegen Australien. „Ich halte es nicht für lächerlich zu sagen, dass wir den Titel holen wollen“, ergänzte Verteidiger Chris Richards.

US-Medien euphorisch
Auch die US-Medien waren euphorisch, nachdem ihre „US-Boys“ ohne ihren angeschlagenen Starspieler Christian Pulisic nach dem 4:1 zum Auftakt gegen Paraguay den zweiten ungefährdeten Sieg in Gruppe D gefeiert hatten. „Es ist (endlich) ok, groß zu träumen“, titelte etwa der Sender ESPN. Und Fox-Experte Zlatan Ibrahimovic antwortete auf die Frage, ob die USA den WM-Titel holen könnten, mit einem Wort: „Ja.“

Zitat Icon

Ja!

Fox-Experte Zlatan Ibrahimovic auf die Frage, ob die USA den WM-Titel holen könnten.

Bild: EPA/MOHAMMED BADRA

Pochettino wurde nach dem Schlusspfiff in Seattle von den US-Zuschauern mit Sprechchören gewürdigt. „Auch wenn ich kein Amerikaner bin, war ich nach dem Match sehr berührt. Die Fans waren einfach unglaublich“, sagte der Argentinier. Die Art der Unterstützung sorge für eine emotionale Atmosphäre, auch die Spieler seien berührt, erklärte Pochettino. Mittelfeldmotor Weston McKennie betonte angesichts der politischen Spannungen um US-Präsident Donald Trump, dass die Weltmeisterschaft den Fans aus aller Welt zeige, „warum wir dieses Land so sehr lieben und sie es hautnah erleben.“

Zwayer verlängerte Nachspielzeit mit Krämpfen
In der Nachspielzeit hatte Schiedsrichter Felix Zwayer für ungewöhnliche Szenen gesorgt. Der 45-jährige Deutsche saß bei seinem WM-Debüt kurz vor dem Schlusspfiff auf dem Rasen und ließ sich Krämpfe aus der linken Wade drücken. Als er wieder aufstehen und die Partie regulär beenden konnte, gab es von den 66.925 Fans aufmunternden Applaus. Später verließ er die Arena ohne Kommentar und damit ohne ein Update zu seinem Gesundheitszustand.

Lesen Sie auch:
Noch nie zuvor profitierte ein WM-Team in darauffolgenden Spielen von Eigentoren.
Unüblicher Rekord
Die USA schreibt WM-Geschichte dank Eigentoren
19.06.2026
2:0 gegen „Socceroos“
2. Sieg im 2. Spiel! USA stürmt in die K.o.-Runde
19.06.2026

Der ungewöhnliche Zwischenfall bei 28 Grad in der prallen Mittagssonne hatte dafür gesorgt, dass genug Experten über den einzigen deutschen Referee beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko sprachen. „Was muss ein Schiedsrichter tun, um weitere Spiele zu kriegen? Ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass das nicht dazu beiträgt“, sagte Trainer-Legende Jürgen Klopp bei MagentaTV. Für Zwayer war der Vorfall besonders ärgerlich, weil er die Begegnung zuvor souverän geleitet hatte. Zwar verteilte er sieben Gelbe Karten und damit mehr als jeder Referee bei diesem WM-Turnier zuvor – jedoch verschaffte er sich mit einer klaren Linie Respekt bei den Profis.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.06.2026 15:19
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Aus WM geflogen
Video: Hier geht die Türkei gegen Paraguay unter
2:0 vs. Australien
Video: Hier fixieren die US-Boys den WM-Aufstieg
WM-Goldtor
Schottland vs. Marokko 0:1 – das Video
3:0 gegen Haiti
Alle Tore im Video! Hier tanzt Brasilien Samba
WM-Goldtor
Mexiko vs. Südkorea 1:0! Alle Highlights im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
169.829 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
91.121 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
84.759 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1712 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1012 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Israel will trotz Angriffen „sofortige Waffenruhe“
799 mal kommentiert
Die israelische Armee griff am Freitag Ziele im Libanon an.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Nur deshalb fix out
Fatale Regel-Reform brach Türkei-Team das Genick!
Nach Traumstart
„Wollen den Pokal“: USA träumen schon vom WM-Titel
Kommerz zu extrem
Hoeneß grantelt: WM ist „Fiasko für den Fußball“
Elfenbeinküste wartet
Hamann: Dieser DFB-Star muss in Startelf bleiben!
Sport Tv Logo
Zwei Gesichter der USA
„Zustände, die uns komplett schockierten!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf