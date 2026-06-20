„Wollen den Pokal“: USA träumen schon vom WM-Titel

Der ungewöhnliche Zwischenfall bei 28 Grad in der prallen Mittagssonne hatte dafür gesorgt, dass genug Experten über den einzigen deutschen Referee beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko sprachen. „Was muss ein Schiedsrichter tun, um weitere Spiele zu kriegen? Ich würde jetzt einfach mal annehmen, dass das nicht dazu beiträgt“, sagte Trainer-Legende Jürgen Klopp bei MagentaTV. Für Zwayer war der Vorfall besonders ärgerlich, weil er die Begegnung zuvor souverän geleitet hatte. Zwar verteilte er sieben Gelbe Karten und damit mehr als jeder Referee bei diesem WM-Turnier zuvor – jedoch verschaffte er sich mit einer klaren Linie Respekt bei den Profis.