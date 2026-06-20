Auer holt sich Gesamtführung am Lausitzring zurück

Lucas Auer hat sich die DTM-Gesamtführung mit einem achten Platz auf dem Lausitzring zurückgeholt!
Der Mercedes-Pilot verpasste das Podium in einem vom Regenwetter bestimmten ersten Rennen am Samstag in Deutschland zwar klar, liegt im Ranking aber wieder zwei Punkte vor seinem deutschen Markenkollegen Maro Engel, der bei abtrocknenden Verhältnissen nur 15. wurde. Der Italiener Marco Mapelli krönte sich zum fünften Sieger im fünften Saisonrennen.
„Ernüchterndes Ergebnis“
Auer sprach danach von einem „ernüchternden Ergebnis“, nachdem ein Wolkenbruch vor dem Start für unterschiedliche Reifenstrategien gesorgt hatte. Porsche-Pilot Thomas Preining rutschte mit einem 14. Platz auf den siebenten Gesamtrang ab. Am Sonntag (13.30 Uhr) findet das zweite Rennen auf dem Lausitzring statt.
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