Auer holt sich Gesamtführung am Lausitzring zurück

Der Mercedes-Pilot verpasste das Podium in einem vom Regenwetter bestimmten ersten Rennen am Samstag in Deutschland zwar klar, liegt im Ranking aber wieder zwei Punkte vor seinem deutschen Markenkollegen Maro Engel, der bei abtrocknenden Verhältnissen nur 15. wurde. Der Italiener Marco Mapelli krönte sich zum fünften Sieger im fünften Saisonrennen.