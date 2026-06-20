Melonis Wut: „Ich und Italien betteln keinen an!“

Diese diplomatische Krise hat es in sich: US-Präsident Donald Trump hat – wie berichtet – mit spöttischen Bemerkungen über die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni für eine Staatskrise gesorgt. Jetzt laufen die diplomatischen Maschinerien, um zu retten, was zu retten ist. Krone+ zeigt die Stunden danach und das Protokoll des fatalen Interviews.
Der italienische Sender „La7“ gehört nicht zu den Großen des Landes, umso ungewöhnlicher ist es, dass Trump ausgerechnet dem mäßig bekannten Kanal überhaupt ein Interview gegeben hat. Und hier geht es zum Gesprächsprotokoll:
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