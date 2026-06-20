Melonis Wut: „Ich und Italien betteln keinen an!“

Diese diplomatische Krise hat es in sich: US-Präsident Donald Trump hat – wie berichtet – mit spöttischen Bemerkungen über die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni für eine Staatskrise gesorgt. Jetzt laufen die diplomatischen Maschinerien, um zu retten, was zu retten ist. Krone+ zeigt die Stunden danach und das Protokoll des fatalen Interviews.