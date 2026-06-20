Vertrag aufgelöst! ÖFB-WM-Kicker nun ohne Klub

Überraschende Transfer-Neuigkeit ausgerechnet während der Fußball WM: Der österreichische Teamspieler Florian Grillitsch verlässt Sporting Braga nach einer Saison!
Wie der portugiesische Klub am Samstag mitteilte, habe der Niederösterreicher von einer Option in seinem Vertrag Gebrauch gemacht, womit die Zusammenarbeit nun beendet ist.
Zukunft ungewiss
Grillitsch absolvierte für Braga 36 Pflichtspiele und erzielte dabei drei Tore. Bei welchem Verein der 30-Jährige seine Karriere fortsetzt, ist nicht bekannt.
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