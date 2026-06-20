Tausende Kinder zu Schulende gratis im Bad

Schüler profitieren in der letzten Schulwoche und in den Ferien von Bäder-Aktionen der Wirtschaftskammer und des ASKÖ. Sie kommen mit der ganzen Klasse gratis ins Freibad, oder die Eltern können in den Sommermonaten günstige Schwimmkurse buchen.
Rechtzeitig zum Schulschluss laden 19 Schwimmbäder im Burgenland auf Initiative der Wirtschaftskammer zur „Schule im Bad“. Vom 29. Juni bis zum 2. Juli wird bei Gratistagen die Schulbank mit der Wasserrutsche getauscht und Schulklassen mit Begleitpersonen bekommen gratis Eintritt. Franz Drescher, Fachgruppen-Obmann, erklärt: „Mit der Aktion bieten wir den heimischen Bädern eine Plattform, um ihr Angebot zu präsentieren, das von Wasserattraktionen bis hin zu Freizeit- und Sportangeboten reicht.“ Im Vorjahr nutzten 7400 Kinder und Jugendliche das Angebot.
Schwimmkurse mit dem Frosch „Hopsi-Hopper“ bietet der ASKÖ. Dabei lernen Kinder in Freibädern und an Seen des Burgenlandes in kleinen, altersgerechten Gruppen den sicheren Umgang mit Wasser. Spielerische Übungen, moderne Lehrmethoden und individuelle Betreuung durch erfahrene Schwimmtrainer sorgen dabei für optimale Lernerfolge. Schwimmtrainerin Lena Ponic vom ASKÖ weiß: „Schwimmen zu können bedeutet nicht nur mehr Sicherheit im und am Wasser, sondern auch mehr Selbstvertrauen und Lebensqualität.“ Heuer werden 388 Kurse in 35 Freibädern angeboten. Die Kurskosten betragen 55 Euro pro Woche. Anmeldungen und Infos unter: www.askoe-burgenland.at
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.