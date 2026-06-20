Tausende Kinder zu Schulende gratis im Bad

Schwimmkurse mit dem Frosch „Hopsi-Hopper“ bietet der ASKÖ. Dabei lernen Kinder in Freibädern und an Seen des Burgenlandes in kleinen, altersgerechten Gruppen den sicheren Umgang mit Wasser. Spielerische Übungen, moderne Lehrmethoden und individuelle Betreuung durch erfahrene Schwimmtrainer sorgen dabei für optimale Lernerfolge. Schwimmtrainerin Lena Ponic vom ASKÖ weiß: „Schwimmen zu können bedeutet nicht nur mehr Sicherheit im und am Wasser, sondern auch mehr Selbstvertrauen und Lebensqualität.“ Heuer werden 388 Kurse in 35 Freibädern angeboten. Die Kurskosten betragen 55 Euro pro Woche. Anmeldungen und Infos unter: www.askoe-burgenland.at