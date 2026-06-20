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Aktionen für Schüler

Tausende Kinder zu Schulende gratis im Bad

Burgenland
20.06.2026 11:00
Der sichere Umgang mit Wasser muss erlernt werden.
Der sichere Umgang mit Wasser muss erlernt werden.(Bild: Askö)

Schüler profitieren in der letzten Schulwoche und in den Ferien von Bäder-Aktionen der Wirtschaftskammer und des ASKÖ.  Sie kommen mit der ganzen Klasse gratis ins Freibad, oder die Eltern können in den Sommermonaten günstige Schwimmkurse buchen.

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Rechtzeitig zum Schulschluss laden 19 Schwimmbäder im Burgenland auf Initiative der Wirtschaftskammer zur „Schule im Bad“. Vom 29. Juni bis zum 2. Juli wird bei Gratistagen die Schulbank mit der Wasserrutsche getauscht und Schulklassen mit Begleitpersonen bekommen gratis Eintritt. Franz Drescher, Fachgruppen-Obmann, erklärt: „Mit der Aktion bieten wir den heimischen Bädern eine Plattform, um ihr Angebot zu präsentieren, das von Wasserattraktionen bis hin zu Freizeit- und Sportangeboten reicht.“ Im Vorjahr nutzten 7400 Kinder und Jugendliche das Angebot.

Gratis-Besuch im Bad von Neufeld.
Gratis-Besuch im Bad von Neufeld.(Bild: WKB)

Schwimmkurse mit dem Frosch „Hopsi-Hopper“ bietet der ASKÖ. Dabei lernen Kinder in Freibädern und an Seen des Burgenlandes in kleinen, altersgerechten Gruppen den sicheren Umgang mit Wasser. Spielerische Übungen, moderne Lehrmethoden und individuelle Betreuung durch erfahrene Schwimmtrainer sorgen dabei für optimale Lernerfolge. Schwimmtrainerin Lena Ponic vom ASKÖ weiß: „Schwimmen zu können bedeutet nicht nur mehr Sicherheit im und am Wasser, sondern auch mehr Selbstvertrauen und Lebensqualität.“ Heuer werden 388 Kurse in 35 Freibädern angeboten. Die Kurskosten betragen 55 Euro pro Woche. Anmeldungen und Infos unter: www.askoe-burgenland.at

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