Schweres Zug-Unglück: Ein Toter, mehrere Verletzte

Rettungskräfte seien im Einsatz, teilte die Polizei in der Grafschaft Bedfordshire mit. Dem Nachrichtensender Sky News zufolge war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den genauen Hergang zu klären, und werden weitere Informationen bekannt geben, sobald dies möglich ist“, sagte der stellvertrende Polizeichef, Stuart Cundy laut BBC.