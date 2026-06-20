Fatale Regel-Reform brach Türkei-Team das Genick!

Die neuen Modus-Regeln bei der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft haben die ersten beiden „Opfer“ gekostet! Im Gegensatz zur WM 2022 in Katar, wo die Türkei und Haiti beim aktuellen Tabellenstand noch nicht aus dem Rennen gewesen wären, sind die beiden Teams nun schon ausgeschieden. Zwar können beide Mannschaften theoretisch noch nach Punkten mit einem Gruppenkontrahenten gleichziehen, doch seit 2026 zählt der direkte Vergleich bei Punktegleichheit zuerst ...