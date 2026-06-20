Kicker-Legenden eröffnen am Hinterhof ein Paradies

Neue Fußball-Infrastruktur in Graz! Nein, das Stadion in Liebenau ist nicht gemeint, allerdings eröffnet in der steirischen Landeshauptstadt in Puntigam demnächst eine Fußball-Indoorhalle. Zwei echte Sturm-Legenden sind bei dem Projekt mit an Bord. Am 9. Juli wird offiziell eröffnet.
Der Name der Indoorhalle? „Yard 376“ – frei aus dem Englischen für „Hinterhof“, wobei sich 376 dabei auf die Adresse in der Alten Poststraße 376 bezieht. Das Hinterhofgefühl soll an einem urbanen, aber modernen Treffpunkt für Fußball, Gemeinschaft, Bewegung nicht zu kurz kommen. „Der Name passt perfekt, es wird drei Plätze geben, das Ganze ist sieben Tage in der Woche geöffnet, sechs Spieler sind pro Mannschaft erlaubt“, erzählt Jakob Jantscher. Der frühere ÖFB-Nationalspieler und Bundesliga-Schützenkönig ist beim Projekt mit an Bord, gemeinsam mit Matthias Urlesberger, der früher in der Bundesliga im Betreuerstab bei Ferdinand Feldhofer oder Markus Schopp war. Urheber von Yard 376 ist mit Ex-ÖFB-Teamtormann Christian Gratzei eine weitere Sturm-Legende.
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