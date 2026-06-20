18-Jähriger rammt Burschem Messer in die Brust

In einem Waldstück bei Villach in Kärnten hatten sich in der Nacht auf Samstag mehrere Jugendliche getroffen. Etwa 20 Minuten nach Mitternacht gerieten ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger, beide aus Villach und Umgebung, in Streit. Der ältere Bursche rammte dem jüngeren ein Messer in die Brust.