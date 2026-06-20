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Eskalierter Streit

18-Jähriger rammt Burschem Messer in die Brust

Kärnten
20.06.2026 15:40
Ermitteln muss die Polizei nach einer wilden Rauferei unter Jugendlichen: Einem 16-Jährigen ...
Ermitteln muss die Polizei nach einer wilden Rauferei unter Jugendlichen: Einem 16-Jährigen wurde ein Messer in die Brust gerammt!(Bild: sos)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Von der Meinungsverschiedenheit zur Rauferei ist der Weg oft kurz, aber in der Nacht eskalierte ein Streit völlig: Ein Bursche rammte seinem Kontrahenten ein Messer in die Brust!

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In einem Waldstück bei Villach in Kärnten hatten sich in der Nacht auf Samstag mehrere Jugendliche getroffen. Etwa 20 Minuten nach Mitternacht gerieten ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger, beide aus Villach und Umgebung, in Streit. Der ältere Bursche rammte dem jüngeren ein Messer in die Brust.

Der 16-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

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