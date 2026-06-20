18-Jähriger rammt Burschem Messer in die Brust

Von der Meinungsverschiedenheit zur Rauferei ist der Weg oft kurz, aber in der Nacht eskalierte ein Streit völlig: Ein Bursche rammte seinem Kontrahenten ein Messer in die Brust!
In einem Waldstück bei Villach in Kärnten hatten sich in der Nacht auf Samstag mehrere Jugendliche getroffen. Etwa 20 Minuten nach Mitternacht gerieten ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger, beide aus Villach und Umgebung, in Streit. Der ältere Bursche rammte dem jüngeren ein Messer in die Brust.
Der 16-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr.
Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.