Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Kaninchenbub Rene (ein Jahr) musste sich von seinem Besitzer verabschieden. Das neugierige und soziale Langohr wünscht sich ein artgerechtes, großzügiges Gehege mit passenden Artgenossen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Lilly (fünf Jahre) ist ein freundliche, kluge Hündin mit großem Potenzial. Sie ist lernwillige, aber noch unsicher. Für die aufgeweckte Hündin werden erfahrene, ruhige Halter gesucht, die ihr Sicherheit vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Mavis (acht Jahre) ist eine freundliche Hündin, die anfangs jedoch Zeit benötigt, um Vertrauen aufzubauen. Die hübsche Fellnase genießt ausgedehnte Spaziergänge. Gesucht wird ein Platz bei erfahrenen Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Dogo Argentino Ginger (zwei Jahre) sucht aufgrund gesundheitlicher Probleme ihrer Besitzerin ein neues Zuhause. Die ungestüme Hündin wünscht sich rasseerfahrene Menschen, ausreichend Auslauf und viel Beschäftigung. 0678/121 01 10
Fame (zwei Jahre) ist menschenfreundlich, benötigt jedoch bei Männern eine Kennenlernphase. Mit anderen Hunden ist er gut verträglich, mit Katzen jedoch nicht. Für die aufgeweckte Fellnase wird ein ruhiger Lebensplatz gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Schnurli (sechs Jahre) ist ein freundliches, aber stürmische Kraftpaket. Der Rüde ist mit Artgenossen gut verträglich, mit Katzen jedoch nicht. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause mit Garten bei standfesten Haltern, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Roko (neun Jahre) ist ein aufgeschlossener, neugieriger Rüde, der Nasenarbeit liebt und mit Hündinnen gut auskommt. Für ihn wird ein kinderloses Für-immer-Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Elmo (dreizehn Jahre) ist ein echter Menschenfreund. Die liebe Fellnase genießt Streicheleinheiten, gemeinsame Spaziergänge und die Nähe zu seiner Bezugspersonen. Gesucht wird ein liebevolles Zuhause. 0676/417 63 86
Fenja (vier Jahre) ist permanent gestresst und leidet unter dem lebhaften Kleinkind-Alltag, der täglich im Haus herrscht. Sie braucht Rasse erfahrene Hundehalter, die ihr mit Ruhe, Geduld und positiver Verstärkung Sicherheit vermitteln, im ländlichen Raum leben und einen ruhigen Einzelplatz mit Garten bieten können. Wer möchte die gutmütige Spürnase kennenlernen? Interessenten melden sich bitte unter 0680/315 57 93.
Schweren Herzens muss Waugi (acht Jahre) aus gesundheitlichen Gründen vergeben werden. Der gechillte, freundliche British Kurzhaar Kater ist gewohnt, durch eine Katzenklappe ins Freie zu gelangen, wobei er auch gerne ein kuscheliges Plätzchen im Haus genießt. Allerdings möchte er keine anderen Tiere um sich haben. Katzenfreunde, die dem verschmusten Freigänger einen Einzelplatz bieten können, melden sich bitte unter 0664/123 42 32.
American-Staffordshire-Terrier-Mischlingshündin Diva (neun Jahre) braucht bei unbekannten Personen Zeit, um Vertrauen aufzubauen und sich zu einer anhänglichen, loyalen und verschmusten Begleiterin entwickeln zu können. Die charakterstarke Spürnase wartet sehnsüchtig auf erfahrene Hundehalter, die ihr mit liebevoller Zuwendung und klaren Strukturen Sicherheit geben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Alfi (ein Jahr) wurde gemeinsam mit einem anderen Hamster in einem Karton auf der Straße ausgesetzt und kam so ins TierQuarTier Wien. Nun sucht der kleine Nager ein liebevolles Zuhause mit einem geräumigen Gehege, in dem er endlich zur Ruhe kommen und ein artgerechtes Leben führen darf. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Maroni (acht Jahre) ist sensibel und benötigt anfangs Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Der liebe Rüde wünscht sich geduldige, einfühlsamen Halter, die ihm Sicherheit und Strukturen vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Diese entzückenden Junghunde (sechs Monate) warten in der Tierpension Schandl auf liebevolle Lebensplätze. Verantwortungsbewusste Hundehalter, die das aufgeweckte Trio kennenlernen möchten, melden sich unter 0664/283 00 23 oder www.tierpension-schandl.at
Moritz (ein Jahr), Poppi (drei Jahre) und ihr entzückendes Kitten Lilo (neun Monate) wurden im Zuge eines Kastrationsprojekts eingefangen, versorgt und liebevoll aufgepäppelt. Nun ist das Trio gemeinsam auf der Suche nach einem kuscheligen Für-immer-Zuhause. 0676/641 28 75
Dino (sechs Jahre) ist ein energiegeladener, freundlicher Rüde, der schnell lernt und Suchspiele sowie neue Tricks liebt. Bei Hundebegegnungen entscheidet die Sympathie, wobei er mit Hündinnen besser auskommt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Rolfi (ein Jahr) ist ein Kaninchenbub mit einem besonders lieben, neugierigen und freundlichen Wesen. Da er an einer chronischen Zahnerkrankung leidet, benötigt er regelmäßige Kontrollen beim Tierarzt. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Heino (zwei Jahre) – ein kräftiger Wirbelwind, der anfangs etwas Zeit benötigt. Der lernfreudige Vierbeiner wünscht sich aktive, hundeerfahrene Menschen, die ihm Sicherheit geben und sein Potenzial fördern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Tony (sieben Jahre) ist ein lebhafter Rüde, der Fremden zunächst skeptisch begegnet und keine anderen Hunde mag. Die wasserfreudige Fellnase mit Jagdtrieb sucht ein kinderloses Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Toby (zehn Jahre) ist anfangs unsicher und mit Artgenossen nicht verträglich. Der sensible Rüde erhält täglich Herzmedikamente und sucht ein ruhiges Zuhause am Stadtrand bei einfühlsamen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Der Tierheim-Alltag stresst Allaya-Eve (neun Jahre) sehr. Die menschenfreundliche Hündin ist mit Artgenossen grundsätzlich gut verträglich. Altersbedingt hört sie kaum noch und erhält Single-Protein-Futter. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Beni (drei Jahre) ist menschenfreundlich, solange sein Bedürfnis nach Distanz respektiert wird. Mit anderen Hunden versteht er sich gut. Der Rüde, der sich am wohlsten im Freien füht, sucht ein Zuhause mit Garten am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Herdenschutzhündin Luna (sieben Jahre) überzeugt mit ihrem fröhlichen und aufgeschlossenen Charakter. Die hübsche Fellnase wünscht sich ein liebevolles Zuhause mit großem Grundstück, auf das sie aufpassen darf, und standhafte Hundehalter, die Erfahrung im Umgang und Haltung dieser Rasse haben. 0664/462 64 54
Laki (eineinhalb Jahre) ist menschenfreundlich. Die kuschelbedürftige Hündin verträgt sich gut mit Artgenossen und Katzen. Für die aufgeweckte Wasserratte wird ein Lebensplatz am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lou (ein Jahr) verhält sich Fremden gegenüber noch etwas misstrauisch und benötigt daher eine gewisse Kennenlernphase. Mit Hunden ist er gut verträglich, an seiner Leinenführigkeit muss jedoch noch gearbeitet werden. Für den lebhaften Vierbeiner wird ein Zuhause am Land bei aktiven Menschen mit Zeit gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Rupi (sechs Jahre) ist sehr verschmust, hundeverträglich und geht freundlich auf Menschen zu. Allerdings hat der Rüde nur drei Beine und benötigt daher regelmäßige chiropraktische Behandlungen v.a. für seine Lendenwirbelsäule; gegen Krampfanfälle benötigt er zweimal täglich Pexion. Darüber hinaus zeigt der liebe Rüde manchmal leichte Orientierungsprobleme. Aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung wird für den lieben Rüden ein ruhiges und barrierefreies Zuhause mit Garten bei geduldigen, verständnisvollen Menschen gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Homer (knapp neun Jahre) braucht Menschen, die ihm Zeit zum Kennenlernen geben. Zudem mag er einen Platz, an dem er sich zurückziehen kann. Ein Lebensplatz am Stadtrand (abseits verkehrsreicher Stadtbereiche) wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Derzeit warten einige Degus im TierQuarTier Wien auf liebevolle Plätze mit viel Beschäftigung und passenden Artgenossen. Sie sind äußerst gesellige, intelligente und liebenswürdige Tiere, die durch ihre tagaktive Lebensweise besonders beliebte Heimtiere sind. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Der Deutsche-Schäferhund-Mix Pushkin (fünf Jahre) ist ein freundlicher und menschenbezogener Rüde. Für die aufgeschlossene Fellnase wird ein Zuhause bei sportlichen Hundehaltern gesucht, die den Mischling sowohl körperlich als auch geistig auslasten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Burli (drei Jahre) ist ein anfangs schüchterner Staffordshire Bullterrier-Mischling, der nach dem Auftauen seine ganze Energie und seinen Humor zeigt. Mit seiner lebhaften Art und viel Freude an Bewegung sucht er erfahrene Menschen, die mit ihm arbeiten und gemeinsam durchs Leben gehen möchten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Marco (fünf Jahre) ist anfangs zurückhaltend und muss erst Vertrauen aufbauen. Der Rüde ist neugierig, dabei aber vorsichtig. Er hat ein Handicap und sieht nur eingeschränkt. Für ihn wird ein Lebensplatz mit Garten gesucht – idealerweise an der Seite eines souveränen Hundes, der ihm Sicherheit gibt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Carlos (fünf Jahre) benötigt etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Der liebe Rüde wünscht sich ein stressfreies, ruhiges Für-immer-Zuhause mit Garten, an der Seite eines souveränen Zweithundes. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Claire (drei Jahre) hat bis jetzt wenig kennengelernt. Die sensible Hündin reagiert auf Berührungen gestresst. Mit Artgenossen ist sie gut verträglich. Gesucht wird ein ruhiges, geduldiges Zuhause mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Dona (zwei Jahre) ist menschenfreundlich, bei Artgenossen entscheidet die Sympathie. In Stresssituationen zeigt sich die sensible Hündin manchmal unsicher und neigt zum Zwicken. Daher sucht sie erfahrene, souveräne Menschen, die Freude an gemeinsamem Training haben und ihr Sicherheit vermitteln können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lola (ein Jahr) ist lieb und verschmust. Bei Artgenossen ist sie anfangs jedoch unsicher und braucht eine Kennenlernphase. Die aufgeweckte Hündin hat einen starken Jagdtrieb und ist Leishmaniose-Antikörper-positiv. Das bedeutet, dass sie Kontakt mit dem Erreger hatte, jedoch nicht unbedingt erkrankt ist. Regelmäßige tierärztliche Kontrollen sind wichtig. Gesucht wird ein ruhiges, kinderloses Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Vida (acht Jahre) lehnt Berührungen jeglicher Art ab – wird sie bedrängt, beißt sie. Spaziergänge sind daher nicht möglich. Die stubenreine Hündin ist mit Artgenossen gut verträglich. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause mit Garten bei Menschen, die sie so akzeptieren, wie sie ist, und ihr ihren Freiraum lassen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Klara (drei bis vier Jahre) ist eine reizende Hundedame. Sie ist sehr freundlich zu Menschen und Artgenossen. Gesucht werden aktive, erfahrene Hundehalter, die mit der lieben Fellnase noch viele Abenteuer erleben möchten. 0664/540 32 81
Der Deutsche Schäferhund Kosmo (zehn Jahre) ist ein sensibler und lernfreudiger Rüde. Mit anderen Hunden ist er jedoch nach wie vor nicht verträglich. Für den anspruchsvollen Hund werden erfahrene Hundehalter außerhalb der Stadt gesucht, die bereit sind, mit Kosmo weiterzuarbeiten und ihm die Sicherheit und Struktur zu geben, die er braucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Kaninchen Nathan (ein Jahr) ist ein besonders hübscher grau-weißer Kaninchenmann mit kleinen Ohren, der gemeinsam mit anderen Kaninchen ins TierQuarTier kam, nachdem seine Halterin verstorben ist. Nun sucht der junge Hoppler ein liebevolles Zuhause mit viel Platz und passenden Artgenossen an seiner Seite. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Jessie und James (sieben Jahre) müssen schweren Herzens vergeben werden, da ihr Besitzer aus gesundheitlichen Gründen sich nicht ausreichend um die zwei lieben Samtpfoten kümmern kann. 0660/465 46 74
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss der Besitzer seine vier Katzen (eine im Bild) abgeben. Das verschmuste, rot-getigerte Quartett sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause bei Katzenfreunden. 0660/943 96 50
Baskja (neun Monate) wurde gemeinsam mit einem anderen Kaninchen in einer Tiefgarage ausgesetzt und brachte kurz darauf im TierQuarTier Wien ihre Jungen zur Welt. Die groß gewachsene, zurückhaltende Kaninchendame ist nun bereit für einen Neuanfang und wartet auf ein liebevolles Zuhause mit einem besonders geräumigen Gehege und viel Platz zum Hoppeln und Erkunden. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Der Belgische Schäferhund-Malinois Elu (zwei Jahre) ist ein freundlicher und menschenbezogener Rüde, der sich eng an seine Bezugspersonen bindet und mit seiner liebevollen Art begeistert. Wird der aktive Hund geistig und körperlich nicht ausreichend ausgelastet, neigt er dazu, überdreht zu werden. Er braucht erfahrene Hundehalter, die Freude an Hundesport, gemeinsamer Beschäftigung und weiterer Erziehungsarbeit haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
American-Staffordshire-Terrier-Mischling Bambino (zwei Jahre) begegnet Fremden und neuen Situationen zunächst sehr skeptisch. Geduld, Ruhe und Einfühlungsvermögen sind daher gefragt. Sobald der Vierbeiner Vertrauen gefasst hat, bindet er sich eng an seine Bezugspersonen, kuschelt gerne und zeigt sich sehr liebenswert. Bei den passenden Menschen wird er bestimmt aufblühen und sich zu einem fröhlichen, entspannten Begleiter entwickeln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Jenny (zwölf Jahre) und Rüde Ronny (sieben Jahre) sind menschenfreundlich, fühlen sich von Artgenossen jedoch gestresst. Die Hündin benötigt Herzmedikamente. Das Paar wünscht sich ein ruhiges Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bella und Schoko (drei Jahre) sind verschmuste, angenehme und absolut unkomplizierte Katzendamen mit ausgeglichenem, ruhigem Temperament. Für das unzertrennliche Duo wird ein Lebensplatz mit der Möglichkeit zum gesicherten Freigang gesucht. 0676/690 20 85
Aufgrund geänderter Lebensumstände musste der liebe, einäugige Rüde Balou (neun Jahre) abgegeben werden. Mit seinem Handicap kommt er jedoch gut zurecht. Gesucht wird ein liebevoller Lebensplatz. 0699/112 873 94
Dinko (fünf Jahre) ist ein aufgeweckter, verschmuster Rüde mit großem Herz. Der aufgeweckte Rüde liebt es zu spielen und Neues zu entdecken. Menschen gegenüber zeigt er sich anhänglich und freundlich, gleichzeitig bringt er aber auch echte Wachhund-Qualitäten mit. 0664/249 95 54
Milkshake und Bruno (zwei Jahre) hatten keinen leichten Start. Das unzertrennliche Duo sucht geduldige Menschen, die ihnen Zeit geben, in Ruhe anzukommen und Vertrauen zu fassen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Dotty (zwölf Jahre) und Jolie (zehn Jahre) sind menschenfreundliche Hündinnen, mit Artgenossen fühlen sie sich jedoch nicht wohl. An der Leine gehen sie brav, manchmal aber auch mit etwas Zug. Beide bekommen hypoallergenes Futter. Gesucht wird ein gemeinsames, ruhiges Zuhause mit Garten am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Anfangs ist Charly (zwölf Jahre) etwas skeptisch und nähert sich Fremden vorsichtig. Für den spazierfreudigen Rüden, dem kurze Kuscheleinheiten reichen, wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Entzückende Welpen (ca. sechs Monate) warten derzeit in der Tierpensions Schandl auf liebevolle Lebensplätze. Verantwortungsbewusste Hundehalter, die die aufgeweckte Rasselbande kennenlernen möchten, melden sich unter 0664/283 00 23.
Max (neun Jahre) ist ein freundlicher, jedoch sensibler Rüde, der mit Umweltreizen schnell überfordert ist. Daher wird ein ruhiges, stressarmes Für-immer-Zuhause mit Garten bei einfühlsamen Menschen gesucht. 0664/416 36 33
Mami (vier Jahre) benötigt anfangs eine kurze Kennenlernphase, um Vertrauen zu fassen – danach zeigt sie ihre lustige Seite. Mit ruhigen Hunden kommt sie gut zurecht. Aufgrund einer Verengung im Bereich des Lendenwirbels benötigt sie derzeit Schmerzmittel. Gesucht wird ein ruhiges, ebenerdiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Piri (zehn Jahre) zeigt sich nach einer kurzen Kennenlernphase freundich und anhänglich. Die liebe Hündin wünscht sich ein ruhiges Für-immer-Zuhause bei einfühlsamen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Anka (acht Jahre) hat bisher nicht viel kennengelernt. Die Hündin ist freundlich zu Menschen, reagiert bei Hundebegegnungen jedoch gestresst. Für die Fellnase wird ein Zuhause bei geduldigen Halter, die Spaß am gemeinsamen Training haben, gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lucky (zwölf Jahre) ist freundlich zu Menschen und auch mit Hunden gut verträglich. Bedrängt werden möchte der sensible Vierbeiner jedoch nicht. Gesucht wird ein ruhiger Platz bei geduldigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Chiko – dreizehn Jahre alt – ist trotz seines Alters gerne unterwegs und liebt gemeinsame Spaziergänge ebenso wie die Nähe zu seinen Menschen. Der charmante Pekingese-Mischlingsrüde wartet auf ein ruhiges Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
American-Staffordshire-Terrier-Mischling Hubert (ein Jahr) begeistert mit seiner lustigen Art. Er braucht klare Strukturen und erfahrene Halter, die seine Körpersprache gut lesen können. Der freundliche Allergiker wartet auf ein kinderloses Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Goldhamster Kai (ein Jahr) wurde alleine auf der Straße gefunden und wartet nun auf ein liebevolles neues Zuhause. Für den kleinen Nager wird ein geräumiges Gehege mit vielen Beschäftigungsmöglichkeiten sowie liebevolle Menschen gesucht, die ihm ein artgerechtes Leben ermöglichen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Astra (fünf Jahre) ist eine lebensfrohe Hündin, die es liebt über die Wiesen zu toben. Die sensible Fellnase wünscht sich sportliche, erfahrene Hundehalter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0664/120 22 27
Kater Berti (ein Jahr) ist zugelaufen und wurde von tierlieben Menschen liebevoll aufgenommen und aufgepäppelt. Da er nicht mit anderen Katzen verträglich ist, wird ein liebevoller Einzelplatz gesucht. 0699/127 313 71
Snoopy (zehn Jahre) benötigt Anfangs etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Danach ist er sehr verschmust und kuschelbedürftig. Der liebe Senior würde sich über einen ruhigen Einzelplatz freuen. 0664/127 66 03
Rüde Bagy (acht Jahre) ist ein sanfter Riese mit großem Herz. Er zeigt sich sehr sanft, anhänglich und genießt ausgiebige Streicheleinheiten. Gesucht wird ein kuscheliges Zuhause mit großem Garten. 0690/103 676 26
Nach dem Tod seiner Besitzerin kam Joshua (zwei Jahre) gemeinsam mit weiteren Tieren ins TierQuarTier Wien. Nun sucht das liebe Kaninchen-Männchen ein Zuhause, in dem es wieder glücklich sein kann. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Makima (vier Jahre) ist eine freundliche Amstaff-Mix-Hündin, die bei vertrauten Menschen ihre verschmuste und energiegeladene Seite zeigt. Sie sucht ein Zuhause als Einzelhund bei Menschen, die ihr Sicherheit geben und Freude an Bewegung und gemeinsamer Beschäftigung haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Lissi (zwei Jahre) zeigt sich anfangs eher schüchtern und benötigt Zeit zum Ankommen. In vertrauter Umgebung ist die aufgeweckte Terrier-Mischlingshündin anhänglich und verspielt. Gesucht wird ein ruhiges, liebevolles Für-immer-Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Rassetypisch sucht Rüde Bambo (neun Jahre) weder zu Menschen noch zu Hunden Kontakt. Der Vierbeinersucht ein Zuhause mit Garten bei Haltern, die seine Ruhephasen akzeptieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Mokka (sieben Jahre) ist freundlich zu Menschen, Artgenossen zählen jedoch nicht zu seinen Freunden. Der aufgeweckte Rüde ist verspielt und mit Futter gut zu motivieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Ein Zusammenleben mit Männern bzw. zwei Personen im selben Haushalt fällt Teddy (zehn Jahre) schwer. Für den spazierfreudigen Rüden wird daher ein Platz am Land bei einer Single-Frau gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sobald Django (elf Jahre) Vertrauen gefasst hat, zeigt er sich kuschelbedürftig und verspielt. Ein Lebensplatz mit Garten außerhalb der Stadt wird für den lieben Vierbeiner gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Ludwig (in etwa ein Jahr) wurde halb verhungert auf der Straße gefunden und von Tierschützern aufgepäppelt. Inzwischen hat er sich gut erholt und ist bereit für ein neues Leben in einer fürsorglichen Familie. Anfangs braucht er etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen, doch mit Geduld zeigt er seinen sanften Charakter. 0664/540 32 81
Basilikum (zwei Jahre) ist ein charakterstarker Rüde, der Menschen in seinem eigenen Tempo kennenlernen möchte. Gesucht werden hundeerfahrene, aktive Personen, die in ruhiger Wohngegend leben und dem Vierbeiner Zeit zur Eingewöhnung geben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
Rocky (zwei Jahre) ist ein großer, imposanter Schäfer-Mix, der Fremden zunächst vorsichtig begegnet. Mit Ruhe und Verständnis zeigt er jedoch seine freundliche, zugängliche Seite. Der Rüde sucht ein liebevolles Zuhause bei aktiven Haltern, die ihm Sicherheit vermitteln und ihn körperlich wie geistig auslasten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.
American Staffordshire Terrier Coco (acht Jahre) ist zu Beginn zurückhaltend und benötigt Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Für die Anfangsphase sollte der hübsche Rüde einen Rückzugsbereich haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lee (dreizehn Jahre) benötigt einen Kennenlernphase. Berührungen mag der Rüde nicht, bei Hundebegegnungen ist er gestresst. Deshalb wird ein liebevolles Platzerl bei geduldigen, erfahrenen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Baloo (elf Jahre) sehnt sich nach liebevoller Zuwendung und vielen Streicheleinheiten. Der treue Wegbegleiter wünscht sich stabiles Für-immer-Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Sunny (elf Jahre) musste sich von ihrer Besitzerin verabschieden. Für die verschmuste Samtpfote wird ein ruhiger Einzelplatz mit der Möglichkeit zum gesicherten Freigang gesucht. Interessierte Katzenfreunde melden sich bitte unter tierecke@kronenzeitung.at