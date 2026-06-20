Hamann: Dieser DFB-Star muss in Startelf bleiben!

DFB vor Leipzig-Legionär Diomande gewarnt

Zumal – wie schon von Hamann erwähnt – die Elfenbeinküste eine andere Hausnummer als Curacao ist. Das haben die Westafrikaner gegen Ecuador (1:0) unter Beweis gestellt. Vor allem der 19-jährige Leipzig-Legionär Yan Diomande beeindruckte. „Sein Dribbling ist schon außergewöhnlich, er hat ein krasses Tempo“, meinte DFB-Kapitän Joshua Kimmich. „Das sind D-Züge“, sagte Antonio Rüdiger über die afrikanische Angriffsreihe. Für Wirbel der anderen Art sorgte Elye Wahi. Dem ivorischen Stürmer war zunächst von den kanadischen Behörden die Einreise verweigert worden. Wenig später dann die Wende bzw. das Happy End: Der 23-jährige Wahi, der in Frankreich offenbar mit Spielmanipulationsvorwürfen konfrontiert ist, darf doch nach Toronto.