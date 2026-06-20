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Über 30 Grad

Brütende Hitze und Gewitter: Tipps zur Abkühlung

Kärnten
20.06.2026 15:01
Die stolze Schwanenmutter führt auf dem Bäckerteich in Velden ihren siebenfachen Nachwuchs aus – ...
Die stolze Schwanenmutter führt auf dem Bäckerteich in Velden ihren siebenfachen Nachwuchs aus – „Krone“-Leser Daniel Schöffmann ist das Foto gelungen.(Bild: Daniel Schöffmann)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Unter 30 Grad fallen die Temperaturen in diesen Tagen kaum. Mit der Hitze kommen natürlich auch Gewitter, teils sogar Starkregen über Kärnten und Osttirol. Offenes Feuer bleibt wegen der Waldbrandgefahr nach wie vor untersagt. Was Sie tun können, um gut durch die heiße Woche zu kommen.

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Während die einen die Sonne und Wärme genießen, in den Seen und Schwimmbädern den Sommer feiern, leiden andere unter der Hitze. „Hitze stellt eine ernst zu nehmende gesundheitliche Belastung dar – vor allem für ältere Menschen, Kinder, chronisch Kranke sowie pflege- und betreuungsbedürftige Personen“, betont Gesundheitslandesrätin Beate Prettner. Daher hat das Land den Hitzeschutzplan aktiviert, der praktische Tipps geben will.

Wanderer nutzen den jungen Tag
Große Hitze mündet oft in Gewittern, denn die starke Sonne lässt viel Wasser verdunsten, daraus bilden sich Wolken. Trifft die aufgewärmte Luft am Himmel auf kühlere Luft, entsteht Spannung, die sich wiederum als Blitz und Donner entlädt. Dieses Wetterspiel ist nun täglich zu beobachten.

Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch: 30 bis 35 Grad erwarten die Meteorologen von GeoSphere Austria in Kärnten und Osttirol. Nachmittags und abends dürfte es vielerorts Wärmegewitter geben. Bergsteiger sollten früh aufbrechen, denn nachmittags sind Hitzegewitter möglich.

Am Grillplatz an der Gail in Villach darf derzeit nicht gegrillt werden: Das Verbot von offenem ...
Am Grillplatz an der Gail in Villach darf derzeit nicht gegrillt werden: Das Verbot von offenem Feuer gilt nach wie vor!(Bild: Stadt Villach)
„Wunderschön blüht es zurzeit auf unseren Almen“, freut sich „Krone“-Leser Georg Wastl, der auf ...
„Wunderschön blüht es zurzeit auf unseren Almen“, freut sich „Krone“-Leser Georg Wastl, der auf der Unterbuchacher Alm Almrausch fotografiert hat – im Hintergrund der Reißkofel.(Bild: Georg Wastl)

Nicht erhitzt ins Wasser springen
Beim Badespaß gilt es, einige Regeln zu beachten: Wer stark erhitzt ins Wasser springt, belastet seinen Kreislauf, der Körper kann sogar mit Herzstillstand reagieren.  „Immer zuerst die Beine und Arme ins Wasser tauchen, etwas abkühlen, langsam über die Stiege ins Wasser gehen, dem Körper Zeit geben, sich an das kühlere Wasser zu gewöhnen!“, rät Rotkreuz-Präsident Martin Pirz.

Trotz des Regens gilt das Feuerverbot
Die heuer bereits im März verordneten Feuerverbote in den Bezirken gelten weiterhin: Offenes Feuer im Wald und in Waldnähe ist strikt untersagt. „Die Waldbrandverordnung betrifft auch den Grillplatz an der Gail. Grillereien sind dort für die Dauer der Waldbrandverordnung untersagt“, betont die Stadt Villach. Wer die Anordnung missachtet, riskiert neben Waldbränden auch Geldstrafen von bis zu 7270 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen.

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Tipps aus dem Hitzeschutzplan
  • Achten Sie auf eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr! Trinken Sie Wasser oder abgekühlten Tee, verzichten Sie auf alkoholische Getränke.
  • Essen Sie leicht verdauliche Speisen!
  • Tragen Sie lockere Kleidung und kühlen Sie Arme und Beine gelegentlich.
  • Verwenden Sie eine Kopfbedeckung, Sonnencreme und Sonnenbrille, wenn Sie das Haus verlassen.
  • Vermeiden Sie körperliche Anstrengung im Freien und suchen Sie kühle Plätze auf.
  • Lüften Sie nachts bzw. in den frühen Morgenstunden und lassen Sie tagsüber die Fenster geschlossen.
  • Achten Sie besonders auf Kleinkinder und Pflegebedürftige.
  • Stellen Sie Ihren Haustieren genügend Wasser bereit.
  • Passen Sie Zeitpunkt, Dauer und Ort von Spaziergängen dem Temperaturverlauf an.
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