Brütende Hitze und Gewitter: Tipps zur Abkühlung

Trotz des Regens gilt das Feuerverbot

Die heuer bereits im März verordneten Feuerverbote in den Bezirken gelten weiterhin: Offenes Feuer im Wald und in Waldnähe ist strikt untersagt. „Die Waldbrandverordnung betrifft auch den Grillplatz an der Gail. Grillereien sind dort für die Dauer der Waldbrandverordnung untersagt“, betont die Stadt Villach. Wer die Anordnung missachtet, riskiert neben Waldbränden auch Geldstrafen von bis zu 7270 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen.