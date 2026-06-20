Kobersdorf und die Gesichter der verlorenen Kinder

Für Hammerschlag steht außer Frage: Erinnerungsarbeit ist heute wichtiger denn je: „Demnächst wird keine Zeitzeugenschaft mehr möglich sein. Die Bedeutung von Erinnerungskunst kann man daher nicht hoch genug schätzen.“ Daher sollen vor allem junge Menschen durch die Ausstellung und das Buch angesprochen werden: „Sie sehen dort Kinder und Jugendliche, die ihre Freunde, Geschwister oder Schulkollegen sein könnten“. Sein Wunsch ist ebenso einfach wie eindringlich: „Dass jedem klar wird, dass derartiges Unrecht und Verbrechen niemals wieder geschehen darf.“