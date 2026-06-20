Hoeneß grantelt: WM ist „Fiasko für den Fußball“

Das grundsätzliche Problem mit dem Weg, den die FIFA für die Weltmeisterschaften eingeschlagen hat, besteht für Hoeneß darin, dass sich die Endrunden immer mehr zu Events für Wohlhabende entwickeln. „Ich bin immer für Kommerz im Fußball gewesen, aber nicht in dieser extremen Form“, so der 74-Jährige in einem Interview gegenüber der „FAZ“.