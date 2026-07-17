Der Wörthersee feiert heuer drei Tage ganz in Weiß

Die legendäre Fête Blanche findet am 24. Juli rund um den Wörthersee statt. In Velden verwandelt sich das Ortszentrum sowie der Seecorso in eine weiße Partymeile, während DJ Jaden Bojsen in der Disco Fabrik auflegt. Heuer dauert das weiße Fest sogar drei Tage, auch Klagenfurt ist dabei.
Auch dieses Jahr verwandelt sich der Wörthersee wieder in eine Bühne für eines der stilvollsten Sommer-Events Österreichs: die eine Nacht voller Musik, Kulinarik und Athmosphäre. Rund um den See beteiligen sich zahlreiche Lokale und Betriebe mit eigenen Partys und weißen Deko-Konzepten am stimmungsvollen Event. Insgesamt werden 8000 Besucher erwartet.
„White Zone“ auch am Alten Platz in Klagenfurt
Erstmals findet die legendäre Fête Blanche auch am Alten Platz in Klagenfurt statt. Im Rahmen der vom Stadtmarketing organisierten City Outlets verwandelt sich der Alte Platz von Donnerstag bis Samstag in eine exklusive „White Zone“. Die „Bar Italia“ und das „Teatro in the City“ schaffen dabei gemeinsam mit dem Klavierhaus Langer und dem Hilfswerk Kärnten eine sommerliche Eventzone mit Musik, Kulinarik und Urlaubsflair. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.
Vom Portofino bis zum Kaviar-Frühstück
Der Hotspot Velden steht natürlich ganz im Zeichen der Fête Blanche. Der Seecorso verwandelt sich in eine elegante Open-Air-Location, in der weiß gekleidete Gäste Dinner-Atmosphäre, Musik und Sommerstimmung direkt am Wörthersee genießen. Viele Tourismusbetriebe haben ihr eigenes Fest. „Auch wir feiern heuer drei Tage lang das Fest der Weißen Tage“, erzählt Renate Wrann vom Europahotel.
Bereits am Freitag startet die Veranstaltungsreihe mit einer Party in der Portofino-Lounge. Am Samstag wird im Beach Club weitergefeiert. Bei einem Hangover-Brunch können die Gäste entspannen. Sonntag steigt ein Kaviar-Frühstück auf der Dachterrasse der Roof Bar.
Der weiße Höhepunkt ist in der Fabrik
Die eigentliche Fête Blanche findet am Freitagabend traditionell in der Fabrik statt. Ein besonderes Highlight ist wieder die Kooperation mit Dieter Kienberger, Veranstalter der legendären Fête Blanche-Festivals. Internationale DJs, spektakuläre Performances und die besondere Atmosphäre machen sie seit Jahren zu einer der bekanntesten Sommerveranstaltungen am Wörthersee.
Der Höhepunkt in der Fabrik ist Jaden Bojsen. Der DJ, Sänger und Schauspieler wurde durch seine Zusammenarbeit mit David Guetta berühmt. Der gemeinsame Hit „Let´s Go“ stürmte 2024 die Charts. Ergänzt wird das Programm durch ein exklusives Dinner in Bad Saag.
Ob in der Klagenfurter Innenstadt, am Wörthersee oder in der Fabrik – Kärnten präsentiert sich auch heuer wieder ganz in Weiß und lädt Einheimische wie Gäste zu drei Tagen voller Musik, Kulinarik und Sommerstimmung ein.
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