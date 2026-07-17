Der Wörthersee feiert heuer drei Tage ganz in Weiß

„White Zone“ auch am Alten Platz in Klagenfurt

Erstmals findet die legendäre Fête Blanche auch am Alten Platz in Klagenfurt statt. Im Rahmen der vom Stadtmarketing organisierten City Outlets verwandelt sich der Alte Platz von Donnerstag bis Samstag in eine exklusive „White Zone“. Die „Bar Italia“ und das „Teatro in the City“ schaffen dabei gemeinsam mit dem Klavierhaus Langer und dem Hilfswerk Kärnten eine sommerliche Eventzone mit Musik, Kulinarik und Urlaubsflair. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.