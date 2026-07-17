Chirurgie-Chef ist neuer Präsident der Krebshilfe

„Die Krebshilfe Kärnten steht Menschen mit Krebs und ihren Angehörigen mit wertvoller Beratung, einfühlsamer Begleitung und verlässlicher Hilfe zur Seite“, betont Mittermair. Gemeinsam mit dem Team, den ehrenamtlichen Helfern, Spendern sowie den Kooperationspartnern wolle er die bestmögliche Versorgung Betroffener sicherstellen. Ebenso wichtig seien ihm Prävention, Früherkennung und Aufklärung. „Sie können Hoffnung schenken und Leben schützen.“