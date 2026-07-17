Massensterben: Von hier stammte der „Dino-Killer“

Seit 1980 weiß man, dass der Einschlag eines Asteroiden im Norden der Halbinsel Yucatán im heutigen Golf von Mexiko das Massensterben ausgelöst hatte. Der Einschlagkrater wies einen Durchmesser von 180 Kilometern auf. Der beim Einschlag aufgewirbelte Staub in der Atmosphäre führte zu einem weltweiten „Impakt-Winter“, dazu kam die Freisetzung flüchtiger Stoffe wie Schwefel und Kohlendioxid, die das Klima und die Ozeanchemie drastisch veränderten. Und damit auch den Tod von drei Vierteln der Tier- und Pflanzenwelt besiegelte.