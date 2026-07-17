Israel will Krokodile in Gefängnissen einsetzen

In Israel sollen nun mit Änderung des rechtlichen Status der Nilkrokodile Sicherheitsbehörden grundsätzlich eine Genehmigung für die Haltung der Tiere bekommen können. Andere Krokodilarten hatten diese Einstufung zuvor erhalten, um eine kommerzielle Zucht wegen ihrer Häute zu ermöglichen. Betroffen sein könnte etwa das große Hochsicherheitsgefängnis Ketziot in der Negev-Wüste. Dort sind den Angaben zufolge unter anderem palästinensische Sicherheitshäftlinge sowie während des Gaza-Kriegs festgenommene Palästinenser inhaftiert.