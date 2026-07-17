Gewerkschaft räumt in grauslicher Chat-Affäre auf

Jugendfunktionäre teilten ekelhafte Inhalte

Die Gewerkschaft räumt jetzt weiter rigoros auf. Beauftragte Datenforensiker durchforsteten die Handys der großteils Jugendfunktionäre. Technisch ein äußerst schwieriges Unterfangen, weil jedes Smartphone bei der Weitergabe auf Werkseinstellung zurückgestellt wird und damit eigentlich alles gelöscht ist. Trotzdem gelang es den Experten, noch zwei weitere WhatsApp-Gruppen, insgesamt sind es also vier, zu enttarnen.