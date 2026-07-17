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Bereits 8000 Spenden

Riesige Anteilnahme nach Tragödie in Satteins

Vorarlberg
17.07.2026 13:23
Der Schock nach dem tödlichen Unfall in Satteins sitzt noch immer tief. Die Hilfsbereitschaft ...
Der Schock nach dem tödlichen Unfall in Satteins sitzt noch immer tief. Die Hilfsbereitschaft ist enorm.(Bild: Bernd Hofmeister)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nach der schrecklichen Traktor-Tragödie in Satteins vor wenigen Tagen, befindet sich das Ländle noch immer im Schockzustand. Doch selbst in den dunkelsten Stunden gibt es Licht: Das vierjährige Mädchen, das ebenfalls mit im Traktor saß, konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Zudem ist die Anteilnahme gewaltig: Auf GoFundMe wurde nun eine Spendenaktion für die Hinterbliebenen ins Leben gerufen. Beinahe 8000 Menschen haben bereits gespendet.

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Auch Tage nach dem tragischen Traktorunfall in Satteins, bei dem ein Vater und seine sechsjährige Tochter ums Leben gekommen sind, sitzt der Schock noch immer tief – auch weit über die Grenzen des Ländle hinaus.

„Was als schöner Familienabend mit Freunden beim Zelten begann, endete in einer Tragödie, die das Leben einer Familie von einem Augenblick auf den anderen für immer veränderte“, heißt es in dem emotionalen Spendenaufruf auf GoFundMe - Gemeinsam für Sarah und Anna.

„Mit Worten nicht zu beschreiben“
Unfassbar auch: Die Ehefrau und Mutter selbst war es, die die beiden gefunden und den Notruf abgesetzt hat. „Als Sarah ihren Partner nicht erreichen konnte und jede Nachricht ausblieb, wurde ihre Sorge immer größer“, schildert der Aufruf das Unvorstellbare: „Sie machte sich selbst auf den Weg, um nach ihrer Familie zu sehen.Was sie dort vorfand, ist mit Worten nicht zu beschreiben: Aus bisher ungeklärten Gründen war Marcel mit seinen beiden Töchtern bei einer Fahrt mit dem Traktor verunglückt. Das Fahrzeug überschlug sich. Marcel und die sechsjährige Klara verloren dabei ihr Leben.

„Ein kleines Wunder“
Mitten in diesem „unfassbaren Unglück“ gab es aber auch „ein kleines Wunder“, heißt es in den bewegenden Zeilen weiter: „Die vierjährige Anna überlebte den Unfall, wurde jedoch erst Stunden später verletzt gerettet. Zurück bleiben Sarah (36) und Anna (4) – eine Mutter, die ihren Partner und ihre geliebte Tochter verloren hat, und ein kleines Mädchen, das ohne ihren Papa und ihre große Schwester aufwachsen muss.“

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Unterstützung für Familie
Rund 8000 Personen haben bereits – Stand 17. Juli 2026, 10 Uhr – über 460.000 Euro für die Hinterbliebenen dieser Tragödie gespendet. Mit dem gesammelten Geld, soll der Familie geholfen werden, anfallende Kosten zu bewältigen und Mama Sarah die Möglichkeit geben, sich ganz auf ihre Tochter und den gemeinsamen Weg zurück ins Leben zu konzentrieren.

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