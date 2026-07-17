Riesige Anteilnahme nach Tragödie in Satteins

„Mit Worten nicht zu beschreiben“

Unfassbar auch: Die Ehefrau und Mutter selbst war es, die die beiden gefunden und den Notruf abgesetzt hat. „Als Sarah ihren Partner nicht erreichen konnte und jede Nachricht ausblieb, wurde ihre Sorge immer größer“, schildert der Aufruf das Unvorstellbare: „Sie machte sich selbst auf den Weg, um nach ihrer Familie zu sehen.Was sie dort vorfand, ist mit Worten nicht zu beschreiben: Aus bisher ungeklärten Gründen war Marcel mit seinen beiden Töchtern bei einer Fahrt mit dem Traktor verunglückt. Das Fahrzeug überschlug sich. Marcel und die sechsjährige Klara verloren dabei ihr Leben.