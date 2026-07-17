Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
17.07.2026 14:00
Ob Katze, Hund oder Schlange, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.
Ob Katze, Hund oder Schlange, sie alle suchen einen schönen Platz zum Leben.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz (2), Pfotenhilfe Lochen (1))
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
Schwanzfleck-Algenfresser – für Fischfreunde
(Bild: Tierheim Linz)

Schwanzfleck-Algenfresser werden vom Linzer Tierheim gemeinsam oder in eine passende Gruppe abgegeben. Die friedlichen Fische fühlen sich in einem artgerecht eingerichteten Aquarium wohl. Tel:  0732/247887.

Frieda – die Familienhündin
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Frieda wäre aufgrund ihrer liebevollen Art die ideale Familienhündin (7 Jahre). Da sie eine Ausbruchskünstlerin ist und auch klettern kann, muss der Garten – falls vorhanden – gut gesichert sein. Tel:  0664/8485571.

Maisie – die Ruhige
(Bild: Tierheim Linz)

Maisie sollte zu Haltern kommen, die sich mit Ansprüchen von Reptilien auseinandersetzen möchten. Die ruhige Kornnatter braucht ein Terrarium mit passenden Temperaturen, Versteckmöglichkeiten und fachkundiger Betreuung. Tel.: 0732/247887.

Aristoteles – der Freundliche
(Bild: Tierheim Linz)

Aristoteles (2 Jahre) landete als Findling im Linzer Tierheim. Bei Scottish-Fold-Katzen kann die erblich bedingte Osteochondrodysplasie auftreten, die den Bewegungsapparat beeinträchtigt und Schmerzen verursacht. Zukünftige Besitzer sollen sich dessen bewusst sein. Tel.: 0732/247887.

Fluppy – der handzahme Nager
(Bild: Tierheim Linz)

Fluppy (3 Jahre) sucht nach dem Tod seines Partners ein neues Zuhause. Chinchillas sind soziale Tiere und sollten nicht alleine leben. Tel.: 0732/247887.

Lesen Sie auch:
Die „Krone“-Tierecke sucht weitere empfehlenswerte Adressen.
„Krone“-Ratgeber
Katzenbetreuung: Wo Ihr Tier in besten Händen ist
14.07.2026
Alle Bundesländer
Ihr Kontakt zur „Krone“-Tierecke
01.02.2016
Leopold – der Menschenbezogene
(Bild: Tierheim Linz)

Leopold wurde gefunden. Über seine Vorgeschichte ist nichts bekannt. Er zeigt sich sehr menschenbezogen und orientiert sich an einer Bezugsperson, ist gut führbar und verträglich mit anderen Hunden. Aufgrund seines Jagdtriebs sollten seine Halter aufmerksam mit ihm unterwegs sein. Tel.: 0732/247887.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke
17.07.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
140.201 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
120.083 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
103.807 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1534 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Innenpolitik
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
838 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Kolumnen
Steuerzahler blecht teure Kanzler-Reisen
763 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf