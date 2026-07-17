„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Schwanzfleck-Algenfresser werden vom Linzer Tierheim gemeinsam oder in eine passende Gruppe abgegeben. Die friedlichen Fische fühlen sich in einem artgerecht eingerichteten Aquarium wohl. Tel: 0732/247887.
Frieda wäre aufgrund ihrer liebevollen Art die ideale Familienhündin (7 Jahre). Da sie eine Ausbruchskünstlerin ist und auch klettern kann, muss der Garten – falls vorhanden – gut gesichert sein. Tel: 0664/8485571.
Maisie sollte zu Haltern kommen, die sich mit Ansprüchen von Reptilien auseinandersetzen möchten. Die ruhige Kornnatter braucht ein Terrarium mit passenden Temperaturen, Versteckmöglichkeiten und fachkundiger Betreuung. Tel.: 0732/247887.
Aristoteles (2 Jahre) landete als Findling im Linzer Tierheim. Bei Scottish-Fold-Katzen kann die erblich bedingte Osteochondrodysplasie auftreten, die den Bewegungsapparat beeinträchtigt und Schmerzen verursacht. Zukünftige Besitzer sollen sich dessen bewusst sein. Tel.: 0732/247887.
Fluppy (3 Jahre) sucht nach dem Tod seines Partners ein neues Zuhause. Chinchillas sind soziale Tiere und sollten nicht alleine leben. Tel.: 0732/247887.
Leopold wurde gefunden. Über seine Vorgeschichte ist nichts bekannt. Er zeigt sich sehr menschenbezogen und orientiert sich an einer Bezugsperson, ist gut führbar und verträglich mit anderen Hunden. Aufgrund seines Jagdtriebs sollten seine Halter aufmerksam mit ihm unterwegs sein. Tel.: 0732/247887.
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