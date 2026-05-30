Schöne Final-Geste! Trost für tragischen Helden

Während seine Teamkollegen bereits im Partymodus waren, kümmerte sich PSG-Kapitän Marquinhos um den tragischen Helden des Champions-League-Finales: Arsenal-Verteidiger Gabriel, der den entscheidenden Elfmeter verschossen hatte, war den Tränen nahe, erhielt jedoch Trost von seinem Gegenspieler.
Was für ein Thriller! Erst im Elferschießen gab es am Samstagabend in der Puskas Arena in Budapest eine Entscheidung. Und ausgerechnet Arsenals Abwehrchef Gabriel, der eine bärenstarke Saison gespielt hatte, schoss den zehnten Elfer über die Latte. Damit war die Niederlage der Londoner besiegelt und bei den PSG-Kickern gab es kein Halten mehr.
Für eine rührende Szene sorgte Marquinhos: Statt mit seinen Mitspielern zu feiern, nahm der 32-Jährige erst Gabriel nach dessen Fehlschuss in den Arm. Der Brasilianer munterte seinen Landsmann, der mit den Tränen kämpfte, auf und umarmte ihn. Eine tolle Geste!
Bei der anstehenden WM in den USA, Kanada und Mexiko werden die beiden Innenverteidiger als Teamkollegen auflaufen.
„Unglaublicher Erfolg für PSG“
Für PSG-Trainer Luis Enrique, der mit seinem Klub erneut die Champions League gewinnen konnte, fühlte „es sich besser an als im Vorjahr, weil wir vor dem Spiel wussten, wie schwer es gegen Arsenal werden wird. Für den Klub und für die Stadt ist dieser Erfolg unglaublich. Ich denke, wir haben verdient gewonnen, über die gesamte Saison betrachtet“, meinte der Spanier. Für ihn stand fest: „Das Finale war eine echte Schlacht.“
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