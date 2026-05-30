Schöne Final-Geste! Trost für tragischen Helden

„Unglaublicher Erfolg für PSG“

Für PSG-Trainer Luis Enrique, der mit seinem Klub erneut die Champions League gewinnen konnte, fühlte „es sich besser an als im Vorjahr, weil wir vor dem Spiel wussten, wie schwer es gegen Arsenal werden wird. Für den Klub und für die Stadt ist dieser Erfolg unglaublich. Ich denke, wir haben verdient gewonnen, über die gesamte Saison betrachtet“, meinte der Spanier. Für ihn stand fest: „Das Finale war eine echte Schlacht.“