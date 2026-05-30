Potapova: „Es fällt mir schwer, Worte zu finden!“

„Es krampft ein bisschen, aber alles soweit okay“, beruhigte die Nummer 30 der Welt. Vom größten Erfolg ihrer Karriere wollte sie nicht sprechen. „Ich denke, dass ich schon vorher große Erfolge hatte, aber der Sieg ist schon sehr weit oben einzureihen, unter den ersten drei.“ Schade war, dass der rund 15.000 Zuschauer fassende Center Court nur schütter besetzt war, eine Partie auf über weite Strecken enorm hohem Niveau hätte sich mehr Fans verdient gehabt.