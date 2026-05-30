„Das Tourette macht, was es gerade lustig findet“

„Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Bauchgefühl“, versucht Manuel Lugmeyer das Unerklärbare in Worte zu fassen, diese Momente vor dem Ausbruch. „Ein dumpfer Druck, direkt unter dem Solarplexus. Die Bauchmuskeln spannen sich komisch an.“ Der 35-Jährige aus Schwadorf bei Wien leidet am Tourette-Syndrom, einer seltenen neurologischen Erkrankung. Diese zeichnet sich durch unwillkürliche, abrupte Bewegungen und Laute – die sogenannten Tics – aus. Schätzungsweise 3500 Menschen sind in Österreich davon betroffen.