Schwere Ausschreitungen nach CL-Triumph von PSG

Ausschreitungen auch im vergangenen Jahr

Man wollte massive Ausschreitungen wie beim Pariser Champions-League-Sieg im Vorjahr verhindern. Damals gab es zwei Tote, knapp 200 Verletzte sowie über 500 Festnahmen. Die Behörden zählten zudem knapp 700 Brände, insbesondere von Autos. Krawalle am Rande der Feiern gab es besonders in der französischen Hauptstadt. Nun eskalierte erneut die Situation ...