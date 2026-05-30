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Pures Chaos in Paris

Schwere Ausschreitungen nach CL-Triumph von PSG

Champions League
30.05.2026 22:32
In Paris ist die Situation nach dem Champions-League-Sieg von PSG eskaliert.
In Paris ist die Situation nach dem Champions-League-Sieg von PSG eskaliert.(Bild: AP/Thomas Padilla)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Völliges Chaos in Paris: Nach dem Champions-League-Triumph von PSG ist es am Samstagabend zu schweren Ausschreitungen gekommen.

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Wie Videos in den sozialen Netzwerken und Agenturbilder zeigen, wurden nach dem dramatischen Elfmeterschießen, das PSG gegen Arsenal für sich entschieden hatte, Autos auf den Straßen von Paris in Brand gesetzt. Zudem wurden auch noch zahlreiche Rauchbomben gezündet. Ob es Verletzte gibt, ist aktuell noch nicht bekannt.

Im Großraum Paris sorgten 8000 Polizeibeamte und 2500 Feuerwehrleute für Sicherheit. Frankreichweit wurden 22.000 Polizistinnen und Polizisten eingesetzt.

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Ausschreitungen auch im vergangenen Jahr
Man wollte massive Ausschreitungen wie beim Pariser Champions-League-Sieg im Vorjahr verhindern. Damals gab es zwei Tote, knapp 200 Verletzte sowie über 500 Festnahmen. Die Behörden zählten zudem knapp 700 Brände, insbesondere von Autos. Krawalle am Rande der Feiern gab es besonders in der französischen Hauptstadt. Nun eskalierte erneut die Situation ...

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