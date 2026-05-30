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Bittere Finalpleite: Rivale stichelt gegen Arsenal

Champions League
30.05.2026 22:01
Hängende Köpfe bei den Arsenal-Spielern nach dem verlorenen Finale
Hängende Köpfe bei den Arsenal-Spielern nach dem verlorenen Finale(Bild: AP/Andreea Alexandru)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nur wenige Minuten nach der bitteren Final-Niederlage in der Champions League gegen Paris Saint-Germain muss sich der FC Arsenal auch noch einen Seitenhieb des Stadtrivalen Chelsea gefallen lassen.

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Die „Blues“, die die Premier-League-Saison nur als Neunter beendet hatten und in der nächsten Saison gar nicht im europäischen Wettbewerb spielen werden, veröffentlichten ein Posting kurz nach dem letzten Elfmeter im CL-Finale. Es handelt sich um eine Werbung für Stadionführungen in der Stamford Bridge – einschließlich eines Besuchs in, wie Chelsea es nennt, „Londons Heimat der Trophäen“.

Chelsea gewann 2012 unter der Leitung von Roberto Di Matteo das Champions-League-Finale – im Elfmeterschießen – gegen Bayern München. Das Posting ist eine deutliche Spitze in Richtung des FC Arsenal, der kurz zuvor auf dramatische Art und Weise gegen PSG verloren hatte und somit weiter auf den ersten Triumph in der „Königsklasse“ warten muss. 

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„Die sollen ruhig sein!“
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