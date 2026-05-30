Bittere Finalpleite: Rivale stichelt gegen Arsenal

Die „Blues“, die die Premier-League-Saison nur als Neunter beendet hatten und in der nächsten Saison gar nicht im europäischen Wettbewerb spielen werden, veröffentlichten ein Posting kurz nach dem letzten Elfmeter im CL-Finale. Es handelt sich um eine Werbung für Stadionführungen in der Stamford Bridge – einschließlich eines Besuchs in, wie Chelsea es nennt, „Londons Heimat der Trophäen“.