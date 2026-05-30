Talentschmiede in Bad Gastein feiert Geburtstag

Alles Gute zum Geburtstag, Skimittelschule Bad Gastein! Das hieß es Freitagabend auf dem Stubnerkogel bei der 50-Jahr-Feier. Rund 300 Gäste kamen zur Feier der Ski-Talenteschmiede, die bei herrlichem Panorama den ganzen Abend dauerte. Neben unzähligen Absolventen, Lehrern und Ehrengästen waren auch die Ex-Skistars Hans Grugger und Petra Kronberger dabei und feierten den 50. Geburtstag. Neben dem Duo drückten auch Anna Veith, Hermann Maier, Andrea Fischbacher oder Reinfried Herbst die Schulbank im Pongau.