Talentschmiede in Bad Gastein feiert Geburtstag

Die Skimittelschule Bad Gastein feierte am Freitagabend den 50. Geburtstag. Absolventin Petra Kronberger blickte zurück und schwelgte in Erinnerungen. Die Schule brachte bereits einige Skistars heraus.
Alles Gute zum Geburtstag, Skimittelschule Bad Gastein! Das hieß es Freitagabend auf dem Stubnerkogel bei der 50-Jahr-Feier. Rund 300 Gäste kamen zur Feier der Ski-Talenteschmiede, die bei herrlichem Panorama den ganzen Abend dauerte. Neben unzähligen Absolventen, Lehrern und Ehrengästen waren auch die Ex-Skistars Hans Grugger und Petra Kronberger dabei und feierten den 50. Geburtstag. Neben dem Duo drückten auch Anna Veith, Hermann Maier, Andrea Fischbacher oder Reinfried Herbst die Schulbank im Pongau.
„Die Internatszeit war sehr prägend“, erinnert sich Kronberger zurück. Besonders hängen geblieben sind ihr einige Trainings am Graukogel. „Nach dem Mittagessen haben wir mit den Skischuhen – manchmal auch mit den Skiern – zu Fuß rübergehen müssen“, lacht die heute 57-Jährige. Auch der derzeit aktive ÖSV-Läufer Stefan Rieser ließ sich die Feier der Schule nicht entgehen.
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