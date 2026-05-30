Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

50-Jahr-Feier

Talentschmiede in Bad Gastein feiert Geburtstag

Salzburg: Sport-Nachrichten
30.05.2026 09:59
Bernhard Gruber, Kurt Engl, Petra Kronberger, Stefan Rieser und Hans Grugger (von links).
Bernhard Gruber, Kurt Engl, Petra Kronberger, Stefan Rieser und Hans Grugger (von links).(Bild: zVg)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Die Skimittelschule Bad Gastein feierte am Freitagabend den 50. Geburtstag. Absolventin Petra Kronberger blickte zurück und schwelgte in Erinnerungen. Die Schule brachte bereits einige Skistars heraus.

0 Kommentare

Alles Gute zum Geburtstag, Skimittelschule Bad Gastein! Das hieß es Freitagabend auf dem Stubnerkogel bei der 50-Jahr-Feier. Rund 300 Gäste kamen zur Feier der Ski-Talenteschmiede, die bei herrlichem Panorama den ganzen Abend dauerte. Neben unzähligen Absolventen, Lehrern und Ehrengästen waren auch die Ex-Skistars Hans Grugger und Petra Kronberger dabei und feierten den 50. Geburtstag. Neben dem Duo drückten auch Anna Veith, Hermann Maier, Andrea Fischbacher oder Reinfried Herbst die Schulbank im Pongau.

Lesen Sie auch:
Ist bereit für hartes Training: Elias Erber.
Sport Tv Logo
20.000 Zuschauer!
Auf Trainingslager in den USA folgt Hexenkessel
28.05.2026
Sport Tv Logo
Fussball-Legionäre
Die Fremdarbeiter zieht es meist nach Deutschland
29.05.2026
Regionalliga West
St. Johann schoss sich Frust von der Seele
29.05.2026

„Die Internatszeit war sehr prägend“, erinnert sich Kronberger zurück. Besonders hängen geblieben sind ihr einige Trainings am Graukogel. „Nach dem Mittagessen haben wir mit den Skischuhen – manchmal auch mit den Skiern – zu Fuß rübergehen müssen“, lacht die heute 57-Jährige. Auch der derzeit aktive ÖSV-Läufer Stefan Rieser ließ sich die Feier der Schule nicht entgehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
30.05.2026 09:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
96.128 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
92.207 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Amtstierarzt entfernte neues „Schaf-Schutz-Netz“
86.555 mal gelesen
Krone Plus Logo
Schaf „Ananas“ mit Schaubachs Schutznetz
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1796 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1425 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Österreich
Islam-Chefs wollen Kopftuch sogar für Achtjährige
788 mal kommentiert
Für Mädchen unter 14 Jahren ist das Kopftuch bald in Schulen verboten. Die IGGÖ will indes ein ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Maximilian Rebernig
„Ja-Wort“ als Krönung von märchenhaften Wochen
50-Jahr-Feier
Talentschmiede in Bad Gastein feiert Geburtstag
Salzburger Liga
Straßwalchen eröffnet den Titelkampf neu
Regionalliga West
St. Johann schoss sich Frust von der Seele
Nachfolger gesucht
Wirkt im Pongau der neue starke Mann schon mit?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf