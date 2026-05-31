Was fünf Grad mehr für Österreich bedeuten

40-Grad-Sommer, tropische Nächte, schneearme Winter und austrocknende Landschaften: Zwei Klimaforscher erklären der „Krone“, wie stark sich Österreich bei einem Temperaturanstieg von fünf Grad verändern könnte – und was das für Mensch und Umwelt bedeuten würde.
Sie gilt als extremes, aber nicht vollkommen unmögliches Szenario: eine Erwärmung von fünf Grad in Österreich. Denn schon jetzt erhitzt sich das Alpenland spürbar – und die Folgen der Klimakrise machen sich durch mehr Hitzetage, Tropennächte, Trockenperioden und heftige Unwetter bemerkbar. Experten warnen deshalb davor, dass eine weitere starke Temperaturzunahme das Land vor neue Herausforderungen stellen würde.
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