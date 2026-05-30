„Ja-Wort“ als Krönung von märchenhaften Wochen

NHL-Stars für Eishockey-Stürmer echtes Highlight

Was besonders in Erinnerung blieb? „Auf jeden Fall die Arena. Die war extrem groß. Da musste ich beim ersten Training erst einmal nach oben schauen“, schildert Rebernig. Bei den Partien in Zürich verwandelten rund 10.000 Zuschauer die Arena in einen Hexenkessel. Besonders das Duell mit der Schweiz war für den ehemaligen Eisbullen ein Highlight. „Es war definitiv ein Traum von mir, gegen NHL-Stars wie Roman Josi oder Nico Hischier zu spielen“, blickt der Stürmer trotz der 0:9-Abfuhr positiv auf das Match gegen die Eidgenossen zurück.