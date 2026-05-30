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Maximilian Rebernig

„Ja-Wort“ als Krönung von märchenhaften Wochen

Salzburg: Sport-Nachrichten
30.05.2026 10:00
Maximilian Rebernig mit seiner zukünftigen Frau Leonie.
Maximilian Rebernig mit seiner zukünftigen Frau Leonie.(Bild: zVg)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Bei Eishockey-Profi Maximilian Rebernig läuft es derzeit wie am Schnürchen. Der 25-jährige Oberndorfer feierte zuletzt in der Schweiz sein WM-Debüt für Österreich und steht nun vor dem wohl schönsten Tag in seinem Leben. In der „Krone“ spricht der Stürmer auch über eine mögliche Salzburg-Rückkehr.

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Für Maximilian Rebernig läuft es nicht nur auf dem Eis nach Wunsch. Nach einem „unglaublichen Erlebnis“ in Zürich (Sz) feiert der Oberndorfer kommende Woche den wohl schönsten Tag seines Lebens, wenn er seiner Leonie das „Ja-Wort“ geben wird.

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Aktuell läuft es richtig gut. Ich und auch meine Verlobte freuen uns schon sehr.

Maximilian REBERNIG, Eishockey-Nationalspieler

„Aktuell läuft es richtig gut. Ich und auch meine Verlobte freuen uns schon sehr“, sagt Rebernig, der in der Akademie der Eisbullen ausgebildet wurde, in Salzburgs Kampfmannschaft auflief und in Villach noch zwei Jahre Vertrag hat, der „Krone“. Auch wenn er sportlich in Kärnten beheimatet ist, wird die Hochzeit in der Salzburger Heimat über die Bühne gehen. 

Maximilian Rebernig und seine Leonie (re.) geben sich das „Ja-Wort“.
Maximilian Rebernig und seine Leonie (re.) geben sich das „Ja-Wort“.(Bild: zVg)

Über die Bühne ging auch sein bislang größtes Karriere-Highlight. In Zürich lief der Angreifer erstmals bei einer A-Weltmeisterschaft auf und sicherte mit dem rot-weiß-roten Nationalteam souverän den Klassenerhalt. Sogar das Viertelfinale war bis zum Ende der Gruppenphase möglich. „Das war schon richtig cool, auf so einem Niveau gegen solche Gegner zu spielen“, schwärmt der Flachgauer noch immer von den Erlebnissen am Zürichsee.

NHL-Stars für Eishockey-Stürmer echtes Highlight
Was besonders in Erinnerung blieb? „Auf jeden Fall die Arena. Die war extrem groß. Da musste ich beim ersten Training erst einmal nach oben schauen“, schildert Rebernig. Bei den Partien in Zürich verwandelten rund 10.000 Zuschauer die Arena in einen Hexenkessel. Besonders das Duell mit der Schweiz war für den ehemaligen Eisbullen ein Highlight. „Es war definitiv ein Traum von mir, gegen NHL-Stars wie Roman Josi oder Nico Hischier zu spielen“, blickt der Stürmer trotz der 0:9-Abfuhr positiv auf das Match gegen die Eidgenossen zurück. 

Rebernig bei WM in Zürich von Fans beeindruckt
Auch die Fans haben ihn beeindruckt. „Außer gegen die Schweizer hatten wir gefühlt immer ein Heimspiel. Unsere Fans haben in der Halle richtig geile Stimmung gemacht.“

Sportlich will Rebernig den Schwung von der WM mitnehmen und sich zum Stammspieler im Nationalteam entwickeln sowie in Villach, wo nun auch Salzburg-Kumpel Lukas Schreier aufläuft, zum Stammspieler reifen. Zuletzt wurde Rebernig immer wieder mit einer Rückkehr nach Salzburg in Verbindung gebracht. Aber: „Davon weiß ich zumindest nichts und das steht für mich derzeit auch nicht im Raum.“

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