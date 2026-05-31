„Wir sehen viel, Ebola ist aber eine Nummer mehr“

Offene Tuberkulose, Diphtherie oder vor einigen Jahren Covid. Jene 40 Spezialisten des Hochinfektions-Transport-Teams (HITT) beim Roten Kreuz in OÖ sind einiges gewohnt. „Wir haben im Jahr im Schnitt ein halbes Dutzend Fahrten, aber Ebola ist schon eine Nummer mehr“, sagt Simon Großbichler, vom Steyrer Roten Kreuz der den Einsatz koordinierte und auch „halb im Schutzanzug“ vorne mitfuhr, um im Notfall sofort „hinten“ aushelfen zu können.