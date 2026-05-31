Tod im Urlaubsparadies
„Ich werde diese Schreie nie vergessen!“
Eine Woche ist vergangen, seitdem die beiden Österreicher Astrid (56) und Jürgen P. (54) bei einem Brückenunglück in Indonesien ums Leben kamen. Für ihren Sohn Elias (32) scheint die Zeit seitdem stillzustehen. Im Gespräch mit der „Krone“ schildert er die schwersten Tage seines Lebens.
Eine Woche ist vergangen, seit seine Mutter Astrid (57) und Stiefvater Jürgen (55) beim Brückenunglück in Indonesien ums Leben kamen. Seitdem fühlt sich für Elias jeder Tag gleich an. Essen fällt schwer, Schlafen ebenso. „Ich werde diese Schreie nie vergessen“, erzählt der 32-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.
Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrowAbspielen
closeSchließen
expand_moreAufklappen
Loading...
replay_10Vorige 10 Sekunden
skip_previousZum Vorigen Wechseln
play_arrowAbspielen
skip_nextZum Nächsten Wechseln
forward_10Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
commentJetzt kommentieren
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.