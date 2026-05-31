Eine Woche ist vergangen, seit seine Mutter Astrid (57) und Stiefvater Jürgen (55) beim Brückenunglück in Indonesien ums Leben kamen. Seitdem fühlt sich für Elias jeder Tag gleich an. Essen fällt schwer, Schlafen ebenso. „Ich werde diese Schreie nie vergessen“, erzählt der 32-Jährige im Gespräch mit der „Krone“.