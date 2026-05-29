Weg durch Wiesen, Wälder und Walsergeschichte

Der Alpenrachen (wissenschaftlich Tozzia Alpina) stammt aus der Familie der Sommerwurzgewächse und wächst bevorzugt in feuchten Hochstaudenfluren, an Bachrändern oder in schattigen Bergwäldern. Trotz ihrer etwas unscheinbaren Erscheinung ist die Pflanze botanisch bemerkenswert, denn der Alpenrachen lebt teilweise parasitisch. Mit speziellen Saugorganen zapft dieser die Wurzeln benachbarter Pflanzen an und entzieht ihnen Wasser und Nährstoffe, betreibt aber gleichzeitig auch selbst Photosynthese. Die Art produziert gelbliche, röhrenförmige Blüten, die meist zwischen Juni und August erscheinen. Diese sitzen einzeln in den Blattachseln und wirken im Vergleich zum kräftigen Grün der Umgebung fast versteckt. Die weich behaarten Blätter sind gegenständig angeordnet und leicht gezähnt. Der wissenschaftliche Name erinnert an den italienischen Botaniker Bruno Tozzi aus dem 17. Jahrhundert. In vielen Regionen gilt der Alpenrachen als eher selten, da er auf naturnahe, feuchte Lebensräume angewiesen ist, die durch Verbauung, Entwässerung oder intensive Nutzung zunehmend unter Druck geraten. Wo er wächst, deutet er oft auf ökologisch hochwertige und wenig gestörte Standorte hin.