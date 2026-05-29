Hohe Auszeichnung für Hohenemser Rathaus

Anerkennung für Hittisauer Schule

Doch nicht nur das Rathaus der Nibelungenstadt hat die Fachjury überzeugt: Eine weitere ehrenvolle Anerkennung wurde der Schule Hittisau zuteil. Hier wurde insbesondere das innovative und richtungsweisende Holztragwerk hervorgehoben. Das Projekt zeige zudem exemplarisch, welches Potenzial in präzise geplanten Holzkonstruktionen steckt und eigne sich auch als Vorbild für dichtere bauliche Strukturen.