Vincent Kriechmayr: „Das war noch nicht alles!“

Mit seinem Abfahrtstriumph in Courchevel im März brach Vincent Kriechmayr den fast drei Jahre dauernden Sieglos-„Fluch“ der ÖSV-Speed-Herren. Am Freitag war der in Salzburg lebende Oberösterreicher zu Gast im Rotax Dome, wo er gemeinsam mit der Energie-AG- Sportfamilie an einem Kartrennen teilnahm.