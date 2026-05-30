Vincent Kriechmayr: „Das war noch nicht alles!“

Österreichs Ski-Held Vincent Kriechmayr wechselte am Freitag ausnahmsweise die Piste und stieg dafür in Linz in ein Kart. Mit der „Krone“ sprach er zuvor über neue Motivation für die WM 2027 und den Doublesieger LASK.
Mit seinem Abfahrtstriumph in Courchevel im März brach Vincent Kriechmayr den fast drei Jahre dauernden Sieglos-„Fluch“ der ÖSV-Speed-Herren. Am Freitag war der in Salzburg lebende Oberösterreicher zu Gast im Rotax Dome, wo er gemeinsam mit der Energie-AG- Sportfamilie an einem Kartrennen teilnahm.
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