Millionen stehen am Spiel – Aktie wohl zu teuer

Auf den Punkt da sein! Das muss Sturm im allerersten Bewerbsspiel (21./22. sowie 28./29. Juli) im Sommer, wenn die Quali zur Champions League ansteht! Heuer hängt noch ein bisserl mehr am eventuellen Aufstieg in der Qualimühle der Königsklasse. Denn nach dem Aston-Villa-Geschenk (Englands Topklub gewann die Europa League und qualifizierte sich als Vierter in der Premier League für die Champions League) startet Sturm als gesetzter Klub gegen Heart of Midlothian aus Schottland oder Polens Vizemeister Gornik Zabrze. Und da man sich im Nicht-Meister-Weg der Quali wiederfindet, wäre bei einem Aufstieg bereits die Gruppenphase der Europa League (in der Sturm sogar im zweiten Topf landen könnte) fixiert.