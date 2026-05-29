Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fahrlässig gehandelt?

Komplexer Fall: Ehemalige Ärztin steht vor Gericht

Vorarlberg
29.05.2026 07:00
Das Landesgericht Feldkirch ist Schauplatz eines sehr komplexen Falles.
Das Landesgericht Feldkirch ist Schauplatz eines sehr komplexen Falles.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Nach dem Tod eines psychisch kranken Drogensüchtigen muss sich seit Donnerstag eine ehemalige Ärztin aus Vorarlberg vor dem Landesgericht Feldkirch verantworten. Der Medizinerin wird fahrlässige Tötung vorgeworfen, der Fall ist medizinisch überaus komplex.

0 Kommentare

Drei Jahre lang war ein mittlerweile verstorbener Mann Patient jener Ärztin, die sich nun am Landesgericht verantworten muss. Der Mann litt an bipolaren Störungen, Epilepsie – und er war schwer heroinabhängig. Genau diese Kombination steht jetzt im Mittelpunkt des Prozesses. Denn obwohl die Medizinerin laut eigenen Angaben über die Drogensucht Bescheid wusste, verschrieb sie ihrem Patienten über Jahre hinweg das Beruhigungsmittel Rivotril. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, damit grob fahrlässig gehandelt zu haben.

Medizinerin bestreitet Vorwürfe
Die Ärztin bestreitet die Vorwürfe vehement. Vor Gericht schildert die Angeklagte ihre Sicht der Dinge: Der Mann sei 2017 erstmals in ihre Praxis gekommen und „sehr aufgeregt“ gewesen. Nach diversen Untersuchungen habe sie ihn schließlich aufgenommen. Sie habe zwar gewusst, „dass Benzodiazepine riskant sein können“, diese aber nach sorgfältiger Abwägung und genauer Aufklärung des Patienten dennoch verschrieben. Ende 2020 endet das Ärztin-Patienten-Verhältnis schließlich abrupt. Laut Aussage der Medizinerin habe sie den Mann aus der Praxis verwiesen, da er wiederholt andere Patienten belästigt und laut herumgeschrien hätte. Anfang 2021 verstirbt der Mann.

Fall ist hochkomplex, neues Gutachten nötig
Im Gerichtssaal sorgt vor allem die medizinische Komplexität des Falles für Diskussionen. Der Sachverständige erklärt, dass angesichts der derzeitigen Faktenlage nicht geklärt werden könne, ob das verschriebene Medikament medizinisch notwendig oder alternativlos gewesen sei. Dafür müsse die gesamte Krankengeschichte aufgearbeitet und Befunde anderer Ärzte eingeholt werden. Das Gericht ordnete deshalb ein neues Gutachten an. Die Verhandlung wurde auf unbestimmte Zeit vertagt – in die nächste Runde wird es frühestens in vier Monaten gehen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
29.05.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
13° / 26°
Symbol wolkenlos
Bludenz
14° / 30°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
15° / 29°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
13° / 29°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.002 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
119.605 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
90.237 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1484 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1023 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
1008 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Wären Sie gerne superreich?
Fahrlässig gehandelt?
Komplexer Fall: Ehemalige Ärztin steht vor Gericht
Zukunftsfit werden
Digital Campus Vorarlberg eröffnet neuen Standort
Ländle-Ass out
Für Joel Schwärzler war im Achtelfinale Endstation
Mildes Urteil
Schläger prügelte eine halbe Stunde auf Opfer ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf