Komplexer Fall: Ehemalige Ärztin steht vor Gericht

Medizinerin bestreitet Vorwürfe

Die Ärztin bestreitet die Vorwürfe vehement. Vor Gericht schildert die Angeklagte ihre Sicht der Dinge: Der Mann sei 2017 erstmals in ihre Praxis gekommen und „sehr aufgeregt“ gewesen. Nach diversen Untersuchungen habe sie ihn schließlich aufgenommen. Sie habe zwar gewusst, „dass Benzodiazepine riskant sein können“, diese aber nach sorgfältiger Abwägung und genauer Aufklärung des Patienten dennoch verschrieben. Ende 2020 endet das Ärztin-Patienten-Verhältnis schließlich abrupt. Laut Aussage der Medizinerin habe sie den Mann aus der Praxis verwiesen, da er wiederholt andere Patienten belästigt und laut herumgeschrien hätte. Anfang 2021 verstirbt der Mann.