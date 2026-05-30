„Nur der Krankl war mir danach länger böse“

Die Erinnerungen daran bleiben allerdings. Als damaliger Zweitligist ackerte sich der SV Stockerau um Trainer Willi Kreuz durch das Teilnehmerfeld, eliminierte auf dem Weg ins Finale unter anderem die Bundesligisten St. Pölten, Admira und den Sportclub. Dann wartete Rapid, trainiert von Hans Krankl.