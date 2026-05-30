„Nur der Krankl war mir danach länger böse“

„Jösas, so long is des scho wieder her?“ Willi Kreuz konnte es kaum glauben, als ihn die „Krone“ zum 35. Jubiläum des Stockerauer Cupsieges 1991 zu Hause besuchte. „Ein Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht.“
Die Erinnerungen daran bleiben allerdings. Als damaliger Zweitligist ackerte sich der SV Stockerau um Trainer Willi Kreuz durch das Teilnehmerfeld, eliminierte auf dem Weg ins Finale unter anderem die Bundesligisten St. Pölten, Admira und den Sportclub. Dann wartete Rapid, trainiert von Hans Krankl.
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