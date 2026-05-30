Was lebenslange Haft bei uns wirklich bedeutet

Keine Reue. Und die Ankündigung wieder töten zu wollen. Der Terrorprozess gegen den Attentäter von Villach konnte nur mit der in Österreich möglichen Höchststrafe enden: lebenslange Haft. Doch was bedeutet das wirklich? Ist lebenslang wirklich lebenslang? Oder könnte der Syrer tatsächlich in 15 Jahren wieder frei kommen?