Was lebenslange Haft bei uns wirklich bedeutet

Keine Reue. Und die Ankündigung wieder töten zu wollen. Der Terrorprozess gegen den Attentäter von Villach konnte nur mit der in Österreich möglichen Höchststrafe enden: lebenslange Haft. Doch was bedeutet das wirklich? Ist lebenslang wirklich lebenslang? Oder könnte der Syrer tatsächlich in 15 Jahren wieder frei kommen?
Eine lebenslängliche Haftstrafe ist in Österreich die höchstmögliche Sanktion – für besonders grausame Straftaten wie Mord, Raub, Missbrauch oder Vergewaltigung mit Todesfolge, bei denen die Opfer ums Leben kommen, sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
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