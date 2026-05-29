Zahl der Unfälle mit Kindern stark gestiegen

Sichere Wege und bessere Sicht

Für die Sicherheit von Kindern sind auch durchgehende und ausreichend breite Gehsteige sowie gut einsehbare Straßenübergänge von großer Bedeutung. Der VCÖ fordert zudem eine Ausweitung des Halte- und Parkverbots vor Schutzwegen von den derzeitigen fünf auf zehn Meter. Der Grund dafür ist die wachsende Zahl hoher Fahrzeuge wie Lieferwagen oder großer SUVs. Diese verstellen parkend oft die Sicht von Autofahrern auf Kinder, die die Straße überqueren wollen. Auch bei Bushaltestellen gibt es Handlungsbedarf: Eine VCÖ-Initiative zeigte, dass viele Haltestellen, selbst an Freilandstraßen, nicht über einen gesicherten Übergang erreichbar sind.