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Digital Campus Vorarlberg eröffnet neuen Standort

Wirtschaft
29.05.2026 05:00
Am Donnerstag wurde der neue Digital Campus am Standort Dornbirn im Beisein der Politprominenz ...
Am Donnerstag wurde der neue Digital Campus am Standort Dornbirn im Beisein der Politprominenz eröffnet.(Bild: Land Vorarlberg/7PRO.TV)
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Von Vorarlberg-Krone

Am Donnerstag ist am Campus V in Dornbirn ein zweiter Standort – neben jenem im Feldkirch – des „Digital Campus Vorarlberg“ eröffnet worden. Die Räumlichkeiten bieten auf über 250 Quadratmetern ideale Voraussetzungen für praxisnahe Kurse.

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Der digitale Wandel schreitet rasch voran, umso wichtiger ist es, mit den Entwicklungen Schritt zu halten. „Wir müssen uns als gesamte Region offen gegenüber neuen Technologien und Anwendungen positionieren. Mit dem neuen Standort in Dornbirn wollen wir noch mehr motivierte Fachkräfte erreichen, die Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz erwerben und direkt in der Praxis anwenden möchten“, betont Wirtschaftslandesrat Marco Tittler (ÖVP).

Ein Angebot für mehrere Zielgruppen
Das Angebot des Digital Campus Vorarlberg richtet sich an alle Interessierten, ob Lehrlinge oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die attraktive Lage des neuen Standorts im unteren Rheintal und in unmittelbarer Nähe der FH Vorarlberg soll übrigens auch neue Zielgruppen in Deutschland und in der Schweiz ansprechen.

„Wer digital fit ist, sichert seinen Arbeitsplatz“
Bernhard Heinzle, Präsident der AK Vorarlberg, hebt ebenfalls den Stellenwert der neuen Räumlichkeiten in Dornbirn hervor: „Der neue Standort in Dornbirn ist ein klares Signal: Die Arbeiterkammer Vorarlberg investiert in die Zukunft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wer digital fit ist, sichert seinen Arbeitsplatz – und gestaltet die Arbeitswelt von morgen aktiv mit.“

Als zentrale Anlaufstelle etabliert
Seit seiner Gründung hat sich der Digital Campus Vorarlberg als zentrale Anlaufstelle für digitale Berufe und Weiterbildung etabliert. Im Jahr 2025 nutzten mehr als 800 Personen die Kursangebote. Das Spektrum reicht von Grundausbildungen für Lehrlinge in den Bereichen IT-Applikation und Netzwerktechnik bis hin zu akademischen Lehrgängen. In über 100 Kursen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen moderne Technologien kennenlernen und Kompetenzen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz erwerben.

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