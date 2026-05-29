Digital Campus Vorarlberg eröffnet neuen Standort

Als zentrale Anlaufstelle etabliert

Seit seiner Gründung hat sich der Digital Campus Vorarlberg als zentrale Anlaufstelle für digitale Berufe und Weiterbildung etabliert. Im Jahr 2025 nutzten mehr als 800 Personen die Kursangebote. Das Spektrum reicht von Grundausbildungen für Lehrlinge in den Bereichen IT-Applikation und Netzwerktechnik bis hin zu akademischen Lehrgängen. In über 100 Kursen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen moderne Technologien kennenlernen und Kompetenzen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz erwerben.