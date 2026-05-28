Für Joel Schwärzler war im Achtelfinale Endstation

Joel Schwärzler durchlief im Achtelfinale des ATP-Challengers in Vicenza Berg und Tal, musste sich am Ende nach einem 1:6, 6:2 und 6:7 gegen den Spanier Pol Martin Tiffon aus dem Turnier verabschieden.
Für Joel Schwärzler war im Achtelfinale des ATP-75-Challengers im italienischen Vicenza Endstation. Der Harder (ATP-Nr. 170) hatte es mit dem Spanier Pol Martin Tiffon (ATP-Nr. 222) zu tun, kam gegen den 26-Jährigen nur schwer in die Partie.
Den ersten Satz musste Schwärzler schnell mit 1:6 abgeben. Im zweiten führte er mit einem Break schnell 2:0, baute ebenso schnell auf 5:1 aus. Bei eigenem Aufschlag servierte der Vorarlberger zum 6:2 aus, erst eine Stunde war da gespielt.
Satz drei blieb erst ausgeglichen. Dann aber musste Schwärzler den Aufschlag zum 1:2 abgeben, lag dann bald 1:3 im Rückstand. Schaffte dann aber den Anschluss zum 2:3 und 3:3. Im Tiebreak war die Reise dann aber endgültig zu Ende – 1:6, 6:2, 6:7(2) nach 2:12 Stunden Spielzeit.
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