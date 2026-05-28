Gratis-Schwimmbojen für mehr Sicherheit im See

Mit einem neuen Angebot soll die Sicherheit von Schwimmern im Bodensee (Vorarlberg) erhöht werden: Im Bregenzer Seebad kann man sich ab sofort an zwei Badestellen Bojen zum Umschnallen ausborgen.
Das Angebot ist neu und macht gerade in größeren Gewässern wie dem Bodensee Sinn: An zwei Abgabestellen im neuen Bregenzer Seebad können ab dieser Sommersaison Schwimmbojen ausgeliehen werden. Die Handhabung ist einfach: Boje entnehmen, bei Bedarf Wertgegenstände im wasserdichten Staufach verstauen, Hüftgurt anlegen und nach dem Schwimmen wieder an der Verleihstation zurückhängen.
Zur Verfügung gestellt wurden die Bojen von der Sicherheitsinitiative „KFV“ (Kuratorium für Verkehrssicherheit). „Wer sich in offenen Gewässern vom Ufer entfernt, sollte eine Schwimmboje mitführen. Falls man müde wird, kann man sich daran festhalten und um Hilfe rufen bzw. nach einer Erholungsphase ans Ufer zurückschwimmen“, erklärt Martin Pfanner vom KFV.
Auch Bregenz-Bürgermeister Michael Ritsch zeigte sich von den Bojen überzeugt: „Nicht alle haben eine Boje zur Hand, wenn sie weiter hinausschwimmen möchten. Mit dem kostenlosen Bojenverleih möchten wir den Badegästen eine einfache Möglichkeit bieten, ihre eigene Sicherheit im Wasser zu erhöhen und sich von der Nützlichkeit solcher Bojen zu überzeugen.“ Unterstützt wird die Aktion auch vom Vorarlberger Landesverband der Österreichischen Wasserrettung.
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