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Gratis-Schwimmbojen für mehr Sicherheit im See

Vorarlberg
28.05.2026 18:25
Bürgermeister Michael Ritsch (links) mit Manuel Winkel (Wasserrettung Vorarlberg) und Martin ...
Bürgermeister Michael Ritsch (links) mit Manuel Winkel (Wasserrettung Vorarlberg) und Martin Pfanner (KFV) – und den Bojen.(Bild: Landeshauptstadt Bregenz/Vincent Großkopf)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Mit einem neuen Angebot soll die Sicherheit von Schwimmern im Bodensee (Vorarlberg) erhöht werden: Im Bregenzer Seebad kann man sich ab sofort an zwei Badestellen Bojen zum Umschnallen ausborgen.  

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Das Angebot ist neu und macht gerade in größeren Gewässern wie dem Bodensee Sinn: An zwei Abgabestellen im neuen Bregenzer Seebad können ab dieser Sommersaison Schwimmbojen ausgeliehen werden. Die Handhabung ist einfach: Boje entnehmen, bei Bedarf Wertgegenstände im wasserdichten Staufach verstauen, Hüftgurt anlegen und nach dem Schwimmen wieder an der Verleihstation zurückhängen. 

Zur Verfügung gestellt wurden die Bojen von der Sicherheitsinitiative „KFV“ (Kuratorium für Verkehrssicherheit). „Wer sich in offenen Gewässern vom Ufer entfernt, sollte eine Schwimmboje mitführen. Falls man müde wird, kann man sich daran festhalten und um Hilfe rufen bzw. nach einer Erholungsphase ans Ufer zurückschwimmen“, erklärt Martin Pfanner vom KFV. 

Tipps rund ums Schwimmen

    1. Möglichst immer in Sichtweite anderer Personen bleiben, vor allem bei längeren Schwimmstrecken.
    2. Schwimmwesten dienen primär als Schwimmhilfen, Rettungswesten drehen bewusstlose Personen im Notfall in eine sichere Lage und halten den Kopf über Wasser. Darauf sollte man beim Kauf achten.
    3. Nach längeren Sonnenbädern langsam ins Wasser gehen und den Kopf durch eine Kopfbedeckung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
    4. Warnsignale des Körpers ernst nehmen. eigene Kräfte nicht überschätzen.
    5. Auf nassen Böden langsam gehen und rutschfeste Badeschuhe tragen.

Auch Bregenz-Bürgermeister Michael Ritsch zeigte sich von den Bojen überzeugt: „Nicht alle haben eine Boje zur Hand, wenn sie weiter hinausschwimmen möchten. Mit dem kostenlosen Bojenverleih möchten wir den Badegästen eine einfache Möglichkeit bieten, ihre eigene Sicherheit im Wasser zu erhöhen und sich von der Nützlichkeit solcher Bojen zu überzeugen.“ Unterstützt wird die Aktion auch vom Vorarlberger Landesverband der Österreichischen Wasserrettung. 

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