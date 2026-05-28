Gratis-Schwimmbojen für mehr Sicherheit im See

Auch Bregenz-Bürgermeister Michael Ritsch zeigte sich von den Bojen überzeugt: „Nicht alle haben eine Boje zur Hand, wenn sie weiter hinausschwimmen möchten. Mit dem kostenlosen Bojenverleih möchten wir den Badegästen eine einfache Möglichkeit bieten, ihre eigene Sicherheit im Wasser zu erhöhen und sich von der Nützlichkeit solcher Bojen zu überzeugen.“ Unterstützt wird die Aktion auch vom Vorarlberger Landesverband der Österreichischen Wasserrettung.