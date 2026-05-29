Brenner-Sperre: Enorme Staugefahr in Vorarlberg

Ausweichverkehr über den Pfändertunnel

Die Sperre zwingt Reisende, die normalerweise über Fernpass und Brenner nach Süden fahren, auf andere Strecken auszuweichen. Die Hauptalternativen führen durch Salzburg oder über Vorarlberg und den Pfändertunnel in die Schweiz. Die Asfinag prognostiziert ein zusätzliches Verkehrsaufkommen von rund 32.000 Fahrzeugen auf diesen Ausweichrouten. Es muss daher mit kilometerlangen Staus direkt vor dem Pfändertunnel in Bregenz gerechnet werden.