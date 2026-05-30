Hat Steiermark bald zwei Football-Erstligisten?

Eine Machtdemonstration! Das war die bisherige Saison der Styrian Bears in der Division 1. Sechs Siege aus sechs Spielen lautet die perfekte Ausbeute der steirischen Footballer. Tabellenplatz eins ist da natürlich selbstredend. Am Samstag (18.30) kommt es in der Heimstätte beim Steirischen Fußballverband zum Schlager gegen Verfolger Mödling. Die Rangers waren ja von 2016 bis 2024 in der höchsten Liga vertreten.