Hat Steiermark bald zwei Football-Erstligisten?

Mit sechs Siegen stehen die Styrian Bears in der Division 1 ungeschlagen an der Tabellenspitze. Das wollen die Grazer Footballer am Samstag gegen Verfolger Mödling beibehalten. Für einen möglichen Aufstieg und somit die Rückkehr in die AFL werden im Sommer die ersten Weichen gestellt.
Eine Machtdemonstration! Das war die bisherige Saison der Styrian Bears in der Division 1. Sechs Siege aus sechs Spielen lautet die perfekte Ausbeute der steirischen Footballer. Tabellenplatz eins ist da natürlich selbstredend. Am Samstag (18.30) kommt es in der Heimstätte beim Steirischen Fußballverband zum Schlager gegen Verfolger Mödling. Die Rangers waren ja von 2016 bis 2024 in der höchsten Liga vertreten.
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